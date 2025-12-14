[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 군공항 이전을 위한 태스크포스(TF) 회의를 앞두고 정부와 광주시·전남도·무안군 등이 합의 여부가 주목받고 있다.

광주 군공항 이전 TF는 오는 17일 광주에서 첫 회의를 개최한다.

회의는 지난달 19일 김용범 대통령실 정책실장 주재로 김영록 전남지사, 강기정 광주시장, 김산 무안군수가 참석한 가운데 진행된 사전협의에 따라 열리게 됐다.

사전협의에서 정부는 국가산단 등 첨단 산업 기반 조성, 호남고속철도 2단계 개통과 연계한 광주 민간공항의 무안 이전, 주민 지원 사업 재정 확보 등 방안이 담긴 중재안을 제시한 것으로 알려졌다.

광주시와 전남도, 무안군 등은 정부 중재안에 대해 큰 틀에서 공감하고 협의를 이어가고 있다.

정부 중재안은 무안군이 공항 이전의 전제로 제시한 ▷광주 민간공항 선(先) 이전 ▷ 광주시의 1조원 규모 지원 약속 이행 방안 제시 ▷국가의 획기적인 인센티브 선 제시 등 3대 조건과 맞닿아 있다.

이 가운데 민간공항 이전은 호남고속철도 2단계(광주 송정-무안공항-목포·78.3km) 개통 시점인 오는 2027년 전에 옮기기로 이미 합의했다.

이에 따라 광주시의 1조원 지원 약속과 국가 차원의 획기적인 인센티브 지원 방안이 관건으로 남았다.

1조원은 정부 3000억원, 광주시 1500억원, 기부대양여 충당금 5500억원 등으로 충당하는 방안이 논의된 것으로 전해졌다.

무안군은 광주시 등 관련 주체가 1조원 지원을 약속하는 확약서가 필요하다는 입장이어서 공동합의문 형태로 반영될지도 관심이다.

무안군에 대한 획기적인 인센티브는 구체적인 내용이 알려지지 않았지만 공항과 연계한 항공산업, 농업 AX(인공지능 전환) 첨단 미래 산업 등이 포함될 것으로 보인다.

무안군은 정부가 제안한 패키지 지원 방안에 포함된 사업과 현안으로 건의한 사업이 중복된 것이 없는지 검토해 건의할 방침이다.