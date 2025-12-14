[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대표도서관 붕괴 사고와 관련해 강기정 광주시장이 원인 조사와 재발 방지 대책을 강조했다.

강 시장은 사고 발생 사흘째인 13일 광주 서구 치평동 사고 현장을 찾아 “희생자 네 분의 명복을 빌며 유가족께는 말로 표현하기 힘든 슬픔과 위로의 마음을 전한다”며 “행정부시장을 단장으로 관계 부서 태스크포스(TF)를 가동해 사고 원인 규명과 재발 방지를 위해 전력을 다하겠다”고 말했다.

이어 “이번 공사 과정에서 시공·감리·발주 등 전 과정에 걸쳐 안전을 위협하는 잘못된 관행은 없었는지 철저히 살피겠다”며 “법의 잣대가 아닌 시민의 눈높이에서 진단하고 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

또 “희생자에 대한 피해 보상과 유가족의 일상 회복을 위한 지원 방안도 더욱 세심하게 챙기겠다”고 덧붙였다.

강 시장에 앞서 시공사 대표도 사고 현장을 찾아 사과 입장을 밝혔다.

김찬식 구일종합건설 대표는 서구 치평동 사고 브리핑 현장에서 “절대로 있어서는 안 될 사고로 고인이 되신 분들의 명복을 빈다”며 “유가족들의 슬픔에 깊은 위로를 드리며 머리 숙여 사과드린다”고 말했다.

김 대표는 “사고 원인 규명과 수습, 재발 방지 대책 마련에 최선을 다하겠다”며 “회사의 안전관리체계를 전면 재점검하고 전 직원이 합심해 모든 원인을 밝혀 다시는 이러한 사고가 발생하지 않도록 매진하겠다”고 밝혔다.