김남준 대통령실 대변인 브리핑

[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령실이 14일 이재명 대통령이 정부부처 업무보고 과정에서 ‘환단고기’를 언급한 것과 관련해 “이 주장에 동의하거나 이에 대한 연구나 검토를 지시한 것이 아니다”고 선을 그었다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 오후 용산 대통령실에서 브리핑을 가진 후 따로 공지를 내서 이같이 밝혔다.

환단고기는 단군 고조선 시대를 다룬 책으로 1911년 계연수라는 인물이 저술한 책으로 알려져 있다. 역사학계에서는 대체로 ‘위서(僞書)’로 보고 있지만, 일부에서는 실제 역사로 보고 연구하는 이들이 있다.

김 대변인은 브리핑 과정에서 이 대통령의 환단고기 발언과 관련해 “역사 관련 다양한 문제의식을 있는 그대로 연구하고, 분명한 역사관 아래에서 국가의 역사관을 수립해야 하는 책임이 있는 사람들은 그 역할을 다해주면 좋겠다는 취지의 질문”이라고 했다.

그러면서 “대통령이 말한 결론 부분을 보면, 역사를 어떤 시각과 입장에서 볼 건지가 중요하고, 그 가운데 근본적인 입장차가 발생한다는 것”이라고 했다.

그는 “다른 관점에서 보면, 예를 들면 친일에 협력했었던 사람들에게 과연 그런 주장들은 어느 문헌에 있고, 어느 전문 연구가가 주장을 하는 것인지, 아니면 위안부는 본인들이 원해서 한 것 아니냐는 주장은 어느 문헌에 나와 있고 또 어느 전문 연구가가 주장을 하는 것인지, 독도는 일본 땅이라는 주장에 대해서는 어떻게 생각하는지를 묻지 않을 수가 없다”고 밝혔다.

이어 “이런 질문에서 과연 자유로운 사람들이었는지, 혹은 역사관을 어떤 시각과 입장에서 연구하고 수립하고 있는지, 제대로 된 역사관이 연구가 돼서 지금 확립돼 있는지 등을 묻는 질문이었다”라고 설명했다.

김 대변인은 ‘환단고기를 연구하라는 건지, 잘못된 거니 나오게 하지 말라는 건지 입장을 달라’는 질문에 “거기에 대한 입장은 국가의 역사관을 연구하고, 역사관을 수립하는 기관에서 답을 내놔야 될 부분”이라며 “충분한 답이 됐는지는 기관에서 어떻게 답변을 내놨는지를 국민이 보고 평가할 부분”이라고 말했다.

또한 김 대변인은 “이런 논란들이 실제로 벌어지고 있는 것에 대해서 인지하고 있느냐의 측면에서 바라봐야 될 것 같다”며 “그런 것들이 분명히 존재하고 있음에도 그런 것들은 그냥 존재할 뿐, 우리가 언급하지 않는 것이 바람직하다고 하면서 회피하는 것이 바람직한 것이냐, 그렇지는 않다고 보는 것”이라고 밝혔다.

그는 “지금 벌어지고 있는 논란이 있다면, 거기에 대해서도 분명하게 짚고 넘어가야 되고, 특히 역사관을 연구하는 곳이라면 거기에 대한 명확한 자신들의 입장이 있어야지 맞다고 보는 것”이라며 “그런 부분에서 왜 논란이 될 수 있음을 예상을 하고도 발언을 했느냐에 대한 건, 앞서 말했듯 문제가 있으면 그 문제를 짚고 넘어가는 것이 바람직하지, 그것을 회피하는 방식이 문제를 해결하는 방식은 아니라는 차원에서 바라봐 달라”고 말했다.

이어 “지금까지 대통령은 문제를 회피하는 방식으로 어떤 특정 사안들을 해결해 온 분은 아니라고 대변인으로서 말하고 싶다”고 강조했다.

앞서 이 대통령은 전날 업무 보고에 참여한 박지향 동북아역사재단 이사장에게 “역사 교육 관련해서, 무슨 환빠(환단고기 추종자) 논쟁이 있죠”라며 “동북아 역사재단은 고대 역사 연구를 안 합니까”라고 물었다.

박 이사장이 “그분들보다는 전문 연구자들의 이론이 훨씬 더 설득력 있다”며 환단고기를 위서로 본다는 취지로 답하자, 이 대통령은 “결국 역사를 어떤 시각에서, 어떤 입장에서 볼 것인가 하는 근본적인 입장 차이”라고 결론 내렸다.