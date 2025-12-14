[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉 지역에 섬청년을 위한 공공임대주택이 들어선다.

14일 울릉군에 따르면 군은 지방소멸대응기금 50억원을 투입해 이달 중 북면 현포리 일원에 ‘섬청년 보금자리 공공임대주택’건립공사의 첫삽을 뜬다.

최근 울릉공항 개항에 따른 다양한 분야의 기대수요가 급증할 것으로 예상되고 있으나 주택 분야는 수요에 비해 공급이 턱없이 부족한 상황에 직면해 있다.

따라서 이러한 문제점을 해소하고 울릉군의 미래를 짊어질 젊은 세대와 신혼부부, 가족 단위가 안정적으로 정착할 수 있는 기반을 마련하기 위해 이번 사업이 추진됐다.

이 사업에는 공개입찰을 통해 선정된 혜정건설(주)이 공사를 맞아 오는 2026년 12월 준공을 목표로 규모는 대지면적 1012㎡, 연면적 982.3㎡로 지상4층 규모로 총 15세대의 공공임대주택을 짓는다.

남한권 울릉군수는 “이 사업을 통해 울릉군민들의 주거 불안을 해소하고 인구 증가를 꾀할 수 있도록 다양한 주택정책을 지속적으로 추진해 나갈 것“이라며 ”울릉군을 살기 좋고 희망이 있는 행복한 섬으로 만들어 가겠다“고 말했다.