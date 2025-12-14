“국토부 장관에게 문제점 전달” 선의로 시작한 정책도 결과 해롭다면 악정(惡政)

[헤럴드경제=한희라 기자]오세훈 서울시장이 14일 “‘내 집 마련’이라는 가장 평범하고도 절실한 꿈이 10·15 대책이라는 이름 아래 짓밟히고 있다”며 정부에 정비사업 및 대출 규제 완화를 촉구했다.

오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “정부는 10·15 부동산 대책의 부작용을 더 이상 외면해서는 안 된다”며 “주거 안정을 내세웠지만 현실은 정반대다. 집을 마련하려는 실수요자의 숨통부터 조이고 있다”고 지적했다.

이어 “대출 한도는 급격히 줄었고, 규제지역 확대와 각종 제한은 매매 시장의 문턱을 비정상적으로 높였다”며 “그 결과 거래는 얼어붙고, 매매에서 밀려난 수요가 전세로 몰렸지만 이마저 말라버렸다. 주거 불안을 해소하기는커녕 오히려 부추긴 꼴”이라고 했다.

오 시장은 최근 국토교통부 장관과의 면담에서도 이러한 문제를 전달했지만 정부의 대응 의지가 보이지 않았다고 말했다. 그는 “정부는 공급을 위해 서울시의 협력을 요청하면서도 시장을 왜곡시키는 규제에 대해선 제대로 된 답을 내놓지 않았다”고 밝혔다.

이어 오 시장은 “정부에 다시 한번 요청한다. 지금이라도 현실을 직시하고 당장 손댈 수 있는 것부터 바꿔야 한다”며 “정비사업을 가로막는 과도한 규제는 완화하고, 실수요자를 투기꾼 취급하는 대출 정책도 즉각 전환해야 한다”고 적었다.

그는 또 문재인 정부의 소득주도성장을 언급하며 “국민의 삶을 담보로 한 실험은 늘 같은 결말을 맞았다. 선의로 시작한 정책이어도 그 결과가 해롭다면 그것은 곧 악정(惡政)”이라며 “이미 한 번 경험했다면, 이번만큼은 달라야 하지 않겠나”라고 반문했다.