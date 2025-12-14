[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 로렌 코글린-앤드루 노박(이상 미국) 조가 PGA-LPGA 혼성 경기인 그랜드 손튼 인비테이셔널에서 환상의 벙커샷 이글을 앞세워 선두에 나섰다.

코글린-노박 조는 14일(한국시간) 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프클럽(파72)에서 열린 포섬 방식(한 개의 공을 번갈아 치는 방식)으로 열린 대회 이틀째 경기에서 이글 1개와 버디 4개, 더블 보기 1개를 묶어 4언더파 68타를 쳤다. 중간 합계 19언더파 125타를 적어낸 코글린-노박 조는 단독 2위인 찰리 헐(잉글랜드)-마이클 브레넌(미국) 조를 1타 차로 앞섰다.

코글린-노박 조는 전반에 1타를 줄인 뒤 후반 12, 13번 홀의 연속 버디로 1타 차 선두에 올랐다. 그러나 14번 홀(파5)에서 코글린이 두 번째 샷을 물에 빠뜨려 더블 보기를 범하며 선두를 내줬다. 하지만 코글린은 15번 홀(파4)에서 장거리 버디 퍼트를 성공시킨 뒤 17번 홀(파5)에서 벙커 샷을 홀에 집어넣으며 이글을 잡아 자신의 실수를 만회했다.

첫날 공동 선두에 올랐던 렉시 톰슨-윈덤 클라크(미국) 조는 이븐파 72타를 치면서 2라운드 합계 17언더파 127타로 공동 1위에서 3위로 떨어졌다.

로즈 장-마이클 김(이상 미국) 조는 중간 합계 16언더파 128타로 브룩 헨더슨-코리 코너스(이상 캐나다) 조, 넬리 코다-데니 매카시, 제니퍼 컵초-크리스 고터럽(이상 미국) 조와 공동 4위 그룹을 이뤘다.