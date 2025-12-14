연비 ‘21.4km→14.7km’ 후퇴시 車업체 350억달러 절감 소비자는 2050년까지 연료비 1850억달러 더 낼수도 포드·GM 등 수혜전망 속 “2027년모델부터 평생 연료비 부담”

[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 바이든 행정부 시절 강화된 자동차 연비 규제를 되돌리는 방안을 추진하면서, 미국 소비자들의 차량 구매 부담은 일시적으로 줄어들 수 있지만 오히려 연료비와 유지비 부담이 더 커질 수 있다는 분석이 나왔다.

8일(현지시간) 로이터통신에 따르면 트럼프 행정부가 바이든 정부 시절 도입된 차량 연비 기준을 완화할 경우, 미국 자동차 업체들은 수백억달러의 비용을 절감할 수 있고 소비자들의 차량 초기 구매 비용도 낮아질 수 있다. 하지만 업계 전문가들과 미 정부 자체 분석은 차량 구입 시 절감되는 비용이 연료비 증가로 인해 빠르게 상쇄될 가능성이 크다고 지적했다.

미 고속도로교통안전국(NHTSA)과 환경보호청(EPA)은 지난주 자동차 평균 연비 기준을 2031년까지 갤런당 34.5마일(ℓ당 약 14.7km)로 낮추는 방안을 제시했다. 이는 바이든 전 대통령이 설정한 갤런당 50.4마일(ℓ당 21.4km) 기준에서 크게 후퇴한 수치다.

NHTSA의 경제성 분석에 따르면 이번 규제 완화로 자동차 업체들은 2031년까지 약 350억달러를 절감할 수 있으며, 이 비용이 소비자에게 그대로 이전될 경우 차량 1대당 평균 구매 가격은 약 930달러 낮아질 수 있다. 반면 같은 분석은 이번 조치로 인해 2050년까지 연료 소비가 약 1000억갤런 증가하고, 그 결과 미국 소비자들이 최대 1850억달러의 추가 연료비를 부담할 수 있다고 추산했다.

뉴욕대 정책청렴연구소의 제이슨 슈워츠 법률국장은 “교통부는 기술 비용 절감에 따른 초기 절감 효과를 강조하지만, 연료비 손실은 그보다 훨씬 크다”며 “주유소에서 더 많은 돈을 쓰게 되면서 초기 절감 효과는 매우 빠르게 사라질 것”이라고 말했다. 장기 할부로 차량을 구매한 소비자들의 경우, 차량 가격 절감 효과는 분산되는 반면 연료비 부담은 즉시 늘어나 단기적인 이익조차 체감하기 어렵다는 분석도 나온다. 그는 “차를 몰기 시작하는 첫날부터 연료비와 수리비 부담이 커지고, 주유에 쓰는 시간도 늘어날 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 행정부는 이번 연비 규제 완화가 자동차 산업 활성화와 소비자 선택권 확대에 도움이 될 것이라는 입장이다. 과거 1970~1980년대 가족용 차량의 상징이었던 대형 왜건과 같은 저연비 차량의 부활도 가능해질 것이라고 주장한다. 또 바이든 정부의 연비 기준이 전기차 보급을 사실상 강제하는 규제라며, 미국 자동차 업체들이 아직 대규모 전기차 생산에서 수익성을 확보하지 못하고 있다는 점도 문제로 지적했다.

NHTSA 분석에 따르면 이번 조치의 최대 수혜자로는 포드(Ford), 제너럴모터스(GM), 크라이슬러·닷지·램 브랜드를 보유한 스텔란티스(Stellantis)가 꼽힌다.

그러나 미 비영리 과학단체 ‘우려하는 과학자 연합(UCS)’의 데이브 쿡 박사는 “2027년형 모델부터는 기술 비용 절감보다 평생 연료비 부담이 더 커진다”며 “소비자에게는 명백한 손해”라고 지적했다. 그는 이번 완화안이 배기가스 증가와 온실가스 배출 확대에 따른 사회적 비용을 분석에서 제외한 점도 문제로 꼽았다.

NHTSA에 따르면 이번 규제 완화로 차량 이산화탄소 배출량은 바이든 기준 대비 약 5% 증가할 전망이다. 교통 부문은 미국 내 최대 이산화탄소 배출원이다. 트럼프 전 대통령은 기후변화를 “사기(con job)”라고 표현해 왔으며, 미국을 국제 기후 협력 체제에서도 탈퇴시킨 바 있다.

EPA는 이에 대해 “리 젤딘 EPA 청장은 미국 자동차 산업 재건을 최우선 과제로 삼고 있다”며 “EPA는 소비자 선택권 확대를 목표로 한 규정 개편을 추진할 것”이라는 입장을 밝혔다.

다만 자동차 소비자 조사기관 에드먼즈(Edmunds)는 “차량 개발 주기가 수년 단위로 진행되는 만큼 실제 연비 규제 완화가 차량 가격과 연료비에 미치는 영향은 상당한 시간이 지나야 나타날 것”이라며 “현재로서는 정확한 효과를 예측하기 이르다”고 밝혔다.