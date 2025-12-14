[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]“학업을 따라가는 것이 쉽지 않았지만 팀원들의 세심한 도움 덕분에 성적이 크게 올랐습니다. 서로 설명하고 질문하며 함께 공부하니 이해가 훨씬 잘 됐어요. 공부 습관도 잡히고 무엇보다 사람과 사람 사이의 온기를 다시 느끼게 됐습니다”

만학도로 2학기를 마무리 중인 영진전문대 이지영(38, 간호학과 2년) 학생이 전한 말이다.

그는 이번 2학기에 특별한 학습 경험을 한 덕분에 성적 향상은 물론 공모전에서 입상까지 차지했다. 이 씨는 지난 12일 ‘제25회 백호튜터링’ 수료식에서 함께 학습 활동을 한 ‘간뽀단팀’의 일원으로 최우수팀 상을 받았다.

이지영 씨는 “이번 활동을 통해 공부 방법 자체가 달라졌다. 참여하길 정말 잘한 선택이었다” 라며 깊은 감사와 진한 감동의 소감을 전했다.

이 대학교 교육혁신지원센터가 운영한 ‘백호튜터링’은 학업능력이 우수한 튜터와 학습 도움을 받고자 하는 튜티가 팀을 이뤄 함께 공부하며 성장하는 영진전문대만의 대표 학습나눔 프로그램이다.

전공·어학·자격증·공모전 등 분야를 제한하지 않고 자율적·창의적인 방식으로 학습을 구성해 재학생들의 높은 만족도를 이끌고 있다.

올 2학기에는 사전 계획서를 심사해 선발된 50개팀, 221명의 학생이 참여했다.

참가자들은 지난 9월 22일부터 약 8주간 매주 1~2회, 회당 4시간 이상 정기 학습을 운영하며 전공 기초역량 강화부터 자격증 취득, 실습 역량 향상, 공모전 준비 등 다양한 성취를 이뤄냈다.

‘제25회 백호튜터링’을 마무리하며 지속적인 학습 참여도, 성실한 활동 기록, 차별화된 운영 방식 등에서 높은 평가를 받은 팀을 심사한 결과 최우수상은 간호학과 학생들로 구성된 ‘간뽀단팀(이은제·이지영·조예림·황수연, 2년)’이 차지했다.

이 팀은 기본간호학 이론과 실습 역량 향상을 위해 체계적인 문제 풀이, 실습 준비, 이론 정리 등을 함께 진행했고 그 결과 팀원 전원이 중간고사에서 만점에 가까운 성적을 거두는 성과를 냈다. 실습 중간평가에서도 높은 점수를 달성했다.

또 우수상 글로우업(Glow Up·뷰티융합과·튜터 성에스더) 등 5개팀, 장려상 케어해조(간호학과·튜터 이민수) 등 7개팀, 성실상 T25(인테리어디자인과·튜터 김다훈) 등 10개팀이 수상했다.

이들 입상 팀에게는 총 1000만원의 장학금이 지급됐고 이번 프로그램 운영에도 약 1500만원을 투입해 학생들의 안정적인 학습 활동을 지원했다.

이경희 영진전문대 교육혁신지원센터장은 “백호튜터링은 학생들이 서로에게 긍정적 자극을 주고 학습 의지를 높일 수 있는 의미 있는 프로그램”이라며 “앞으로도 학생들이 더 큰 성장을 경험할 수 있도록 지속적으로 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

한편 교육혁신지원센터는 백호튜터링 외에도 BTS(Brunch Talking Share), 재학생 학습법 특강, 영진 인성 향상 특강 등 다양한 학습지원 프로그램을 운영하며 학생들의 자기주도 학습 역량을 높이고 있다.