강력흡입·먼지분리·물걸레 기능까지 하나에

락앤락의 소형가전 자회사 제니퍼룸이 ‘청소스트레스’를 줄이는 ‘에어클린 무선청소기’(사진)를 새로 내놓았다.

신제품은 8만5000RPM 초고속 BLDC모터와 최대 176AW 흡입력이 장착됐다. 미세먼지부터 바닥 틈새 깊숙한 이물질까지 강력하고 신속하게 제거한다고 회사 측은 전했다.

먼지통 내부에는 나선형 날 구조의 먼지 분리기술을 적용해 큰 먼지와 미세먼지를 단계적으로 분리한다. 꼭 필요한 필터만 구성해 위생적인 청소환경을 유지할 수 있다고도 했다.

1.2kg 초경량 몸체는 장시간 사용에도 손목 부담이 없다고. 700㎖ 대용량 먼지통은 자주 비워내지 않아도 넓은 공간을 관리할 수 있도록 도와준다고 한다. 여기에 별도구매 가능한 올인원 물걸레 키트를 결합하면 진공청소 후 곧바로 물걸레 청소까지 한번에 할 수 있게 해준다고 회사 측은 설명했다.

이밖에 배터리는 2000mAh 셀 3개를 직렬 구성으로 최대 25분 동안 사용할 수 있게 한다. 고속 충전도 지원해 실사용 편의성을 높였다.

제니퍼룸 관계자는 “초경량·고출력·편의기능을 모두 강화해 실사용 만족도를 극대화했다. 집안 청소스트레스를 줄여준다”고 말했다.