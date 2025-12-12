[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] 전남 보성군은 경기 침체 장기화로 어려움을 겪는 군민의 생활 안정을 위해 올해도 1인당 30만 원씩 ‘보성사랑(민생회복)지원금’을 지급한다고 12일 밝혔다.

이번 지원금은 소득·나이 등 조건 없이 모든 군민에게 설 명절 이전 지급될 예정이며, 전액 자체 재원으로 마련한 지방자치단체의 민생지원 사례라는 점에서 의미가 크다.

군은 재원 확보를 위해 2019년부터 군 재정 안정성과 위기 대응 능력 강화를 목적으로 조성해 온 통합재정안정화기금을 활용한다.

해당 기금은 현재 666억 원 규모로 운영되고 있으며, 그동안 복지·지역기반사업 등 다양한 분야에서 군 재정의 견고한 버팀목 역할을 해왔다.

예산안은 오는 16일 군의회 본회의 의결을 앞두고 있으며, 의결 즉시 집행을 위한 절차를 본격화할 전망이다.

지원금은 보성군 2251개 슈퍼와 마트를 비롯한 전통시장, 식당, 미용실, 도소매업, 서비스업 등 전 가맹점에서 사용할 수 있다.

보성군은 앞서 지난해 1월에도 통합재정안정화기금을 활용해 총 112억 원 규모의 지원금(1인당 30만 원)을 전 군민에게 지급하는 등 2년 연속 민생지원금을 지급하게 됐다.

군청 관계자는 “다가올 설 명절 특수를 앞두고 침체된 골목상권·전통시장 회복에 도움이 될 것이다”고 말했다.

이웃 지자체인 순천시도 이달 8일부터 1인당 20만원 씩의 민생회복지원금을 전액 지역사랑상품권(지류)로 지급 중이다.