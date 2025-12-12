헤럴드미디어그룹과 사단법인 글로벌경영지원협회는 12일 글로벌 비즈니스 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

양측은 이날 오전 서울 용산구 헤럴드스퀘어에서 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 공동 사업 추진과 교류 확대에 협력하기로 합의했다.

이번 MOU의 목적은 양 기관이 보유한 핵심 역량의 결합과 글로벌 비즈니스 및 경영 지원 분야에서 시너지 창출, 국내외 기업과 기관을 연결하는 협력 모델 구축 등이다.

협약에 따라 양측은 ▷글로벌 비즈니스 및 경영 지원을 위한 공동 사업 기획·추진 ▷국내외 기업 및 기관 간 네트워킹, 포럼, 세미나, 박람회 등의 공동 개최 ▷미디어 홍보 및 콘텐츠 제작, 보도자료 배포 등 마케팅 협력 ▷글로벌 진출 및 해외 시장 개척을 위한 공동 프로젝트 추진 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

헤럴드미디어그룹은 언론 및 미디어 네트워크를 활용한 홍보, 보도, 콘텐츠 기획 등 미디어 협력 업무를 주관하며, 글로벌경영지원협회는 국내외 기업 네트워킹과 글로벌 비즈니스 컨설팅, 국제 교류 협력 사업을 담당한다.

양측은 이번 업무협약을 계기로 글로벌 비즈니스 환경 변화에 능동적으로 대응하고, 실질적인 협력 성과를 도출할 수 있는 다양한 공동 프로젝트를 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.