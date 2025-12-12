33명 청년 8개월간 28회 회의·5개 프로젝트 추진하며 ‘생활 밀착형 정책 실험’ 결실

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 11일 동대문구문화경제복합센터(동대문구 아르코)에서 ‘2025년 제6기 동대문구 청년정책네트워크(동청넷) 성과공유회’를 열고, 올 한 해 청년이 주도한 정책 실험의 결과를 공유하며 활동을 마무리했다.

올해 제6기 동청넷에는 19세부터 39세 이하 청년 33명이 참여했다. 이들은 사회안전망·문화예술·소상공인·기후환경 등 4개 분과를 나눠 활동, 5월 위촉식 이후 약 8개월 동안 28차례에 걸친 정기·분과 회의를 통해 지역에 필요한 의제를 직접 발굴하고 정책 아이디어를 다듬어 왔다.

핵심은 청년이 ‘기획자’가 아니라 ‘실행자’로 나섰다는 점이다. 동청넷은 ‘동네탐구생활 프로젝트’를 통해 동대문 곳곳의 문제를 직접 찾아 나서고, 이에 대한 해법을 프로젝트 형식으로 실험했다.

그 결과 ▲장애·비장애 청년과 주민이 함께한 축제 ‘쉼표 페스타’ ▲청년과 어르신이 추억을 나눈 ‘기억사진관: 청춘사진관’ ▲청년 상인 대상 브랜드 교육과 홍보 콘텐츠 제작을 지원한 ‘소상공인 힐링&브랜드 프로젝트’ ▲청년과 주민이 야외에서 영화를 함께 본 ‘DDM별무리 영화제’ ▲폐현수막을 새 활용한 환경 캠페인 ‘폐현수막 새활용 프로젝트’ 등 다섯 개 사업이 실제 프로그램으로 구현됐다. 책상 위 기획을 넘어 청년들이 주민과 함께 몸으로 부딪치며 검증한 ‘정책 실험장’이 된 셈이다.

정책 반영 성과도 있었다. 동청넷은 올해 주민참여예산 제안에도 적극 나서 4건의 사업을 제출했고, 이 가운데 2건이 최종 선정됐다. 구는 “청년이 발굴한 아이디어가 단순 제안에 그치지 않고 예산 사업으로 연결된 사례”라며 “향후 다른 정책 분야로도 확산시킬 계획”이라고 설명했다.

지난 9월 열린 ‘청년주간행사(2025 동대문구 청년축제)’에서도 동청넷 위원들은 축제 슬로건을 직접 제안, 홍보 부스를 운영하며 행사 전반에 참여했다. 축제 기획부터 현장 운영까지 청년이 주도한 경험이 이후 정책 활동에도 탄력을 더했다는 평가다.

이날 성과공유회에는 동청넷 위원과 프로젝트 참여 청년 등 40여 명이 참석했다. 문화예술분과의 축하 공연을 시작으로 연간 활동 보고, 분과별 프로젝트 발표, 우수 위원 표창이 이어졌고, 참석자들은 한 해 활동을 되짚으며 내년 청년정책의 방향에 대해서도 의견을 나눴다.

이필형 동대문구청장은 “올해 동청넷은 청년이 정책의 대상이 아니라 주체로 서서 의제 발굴부터 실행과 평가까지 전 과정을 직접 경험한 의미 있는 한 해였다”며 “청년들이 만들어 낸 프로젝트가 지역사회 곳곳에 새로운 활력을 불어넣었다”고 평가했다. 이어 “앞으로도 청년의 시각과 목소리가 구정 전반에 더 깊이 스며들 수 있도록 청년 중심 정책을 확대하고, 정책 결정 과정에 참여할 수 있는 통로를 더욱 넓혀 가겠다”고 말했다.

동대문구는 내년에도 청년정책네트워크 운영을 이어가 청년이 정책 수립 전 과정에 참여할 수 있도록 지원을 강화하고, 청년의 삶의 질 향상과 지역 공동체 강화를 위한 맞춤형 청년정책을 지속적으로 추진할 계획이다.