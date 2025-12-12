읍면동 유관기관 협업으로 맞춤형 통합돌봄 체계 본격 가동

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]전라남도 나주시가 의료·요양·돌봄을 아우르는 통합지원 체계를 본격 가동하기 위해 제1차 통합지원회의를 열고 읍면동과 유관기관이 참여하는 맞춤형 지원 협력 기반을 구축했다.

나주시(시장 윤병태)는 지난 11일 보건소 대강당에서 읍면동 통합돌봄 담당자, 국민건강보험공단 나주지사, 돌봄 관계 부서 실무자가 함께하는 제1차 회의를 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 회의에서는 읍면동과 국민건강보험공단 나주지사 빅데이터를 통해 발굴한 통합돌봄 대상자를 중심으로 개인별 지원 계획을 세밀하게 검토했다.

이날 생활 여건과 욕구 분석을 토대로 필요한 서비스 연계 방향을 논의하고 기관별 역할 분담과 계획 보완 사항 등 실질적인 지원 방안의 집중 협의가 이뤄졌다.

나주시는 회의체 운영을 위해 지난 11월 17일 시 전담 부서, 국민건강보험공단 나주지사, 서비스 제공기관 담당자 등 46명으로 구성된 통합형 회의체를 꾸렸으며 매월 2회 정기회의를 통해 사업을 체계적으로 추진할 계획이다.

나주시 관계자는 “앞으로도 기관 간 협력과 소통을 지속 강화해 시민이 제때 필요한 돌봄을 받을 수 있는 환경을 만들겠다”며 “지역 특성에 맞는 통합지원체계를 안정적으로 구축해 나가겠다”고 말했다.