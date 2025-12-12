롯데(회장 신동빈·사진)가 12일 사회복지공동모금회의 ‘희망 2026 나눔 캠페인’에 이웃사랑 성금 70억원을 전달했다고 밝혔다. 롯데가 전달한 성금은 저소득층 생활 안정, 전 연령의 교육훈련 지원, 사회적 약자의 경제적 자립 등 복지 사각지대 지원에 사용될 예정이다.

롯데는 1999년부터 올해까지 27년간 총 1258억원을 기탁하며 사회 환원을 실천하고 있다. 2022년에는 ‘희망 나눔 캠페인 1000억원 클럽’에 이름을 올렸다. 특히 아동 놀이 환경 개선과 돌봄 문제 해결에 기여하는 ‘mom(맘)편한 꿈다락·놀이터’ 등 아동·청년을 지원하는 그룹 특화 사회공헌활동을 지속하고 있다. mom편한 꿈다락은 올해 7곳을 더해 100호점을 개관했다. 내년 1월에는 롯데콘서트홀에서 시설 이용 아동 초청 음악회도 연다.

군부대 장병의 자기계발 공간을 조성하는 ‘청춘책방’ 사업도 2016년부터 진행하고 있다. 올해 육·해·군에 총 6개소를 오픈했다. 청춘책방과 연계해 작가 강연, 음악 공연 등이 열리는 ‘북 콘서트’ 행사도 진행 중이다.

임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장은 “앞으로도 롯데는 보유한 역량과 자원을 활용해 사회적 책임을 다하는 기업으로 따뜻한 손길이 필요한 이웃을 돕는 데 최선을 다하겠다”고 말했다. 강승연 기자