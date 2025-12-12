주변 지름 1650㎜ 대형 수도관 누수 추정

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 성동구 행당동 행당지하보차도 인근 옹벽 주변에 매설된 지름 1650㎜의 대형 상수도관의 누수가 발생했다.

12일 서울시에 따르면 이날 현재 서울아리수본부에서 현장에 인력을 투입해 긴급 누수 복구 작업을 진행하고 있다.

누수 원인은 1985년 부설된 노후 수도관의 누수로 추정하고 있으며, 이번 상수도관 누수로 인한 단수 피해는 발생하지 않았다.

이번에 누수가 발생한 상수도관은 서울 종로구 일대 급수 관로로 수계 전환을 통해 단수 없이 복구 작업을 진행 중이다. 수계 전환 조치는 기존에 부설된 관로를 활용해 물 흐름을 우회시키는 방법으로 종로구 일대 단수 피해를 예방할 수 있다.

현재 누수 발생으로 인해 행당지하보차도는 전면 교통 통제 중이며, 시민들에게는 우회도로 이용을 당부하고 있다.

교통 통제 관련 자세한 사항은 120다산콜센터를 통해 안내받을 수 있다. 복구 완료 예상 시간은 누수 지점에 대한 정확한 확인 작업을 마친 뒤 별도 공지할 예정이다.