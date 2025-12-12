美 ‘블루오벌SK’ 운영 구조 재편 SK온 테네시 공장 단독 운영 가닥 “북미 ESS 중심 LFP 경쟁력 제고” “포드와 전략적 협력관계 지속할 것”

SK온이 포드와 미국 배터리 생산 합작법인 ‘블루오벌SK’의 운영 구조를 전면 재편한다. 포드 자동차와의 결별을 결정하고, 블루오벌SK 테네시 공장을 단독 운영하는 방안이 골자다.

업계에서는 이번 결정이 SK이노베이션이 추진하는 포트폴리오 리밸런싱(사업 구조 최적화)의 일환으로 북미 전기차 시장의 캐즘(일시적 수요 정체) 심화에 대응하기 위한 전략적 선택이라는 해석이 나온다. 그간 법인 간 합병 등을 통해 시너지 창출 및 경쟁력 강화를 추진해 왔다면, 이번 블로오벌SK 운영 구조 개편을 기점으로 배터리 사업 리밸런싱을 통한 수익성 중심 성장 기반 확보에 주력할 것이라는 분석이다.

12일 업계에 따르면 SK온은 전날 블루오벌SK의 생산 시설을 독립적으로 소유 및 운영하기로 상호 합의했다고 밝혔다.

이에 따라 SK온은 테네시 주에 위치한 공장을, 포드는 자회사를 통해 켄터키 주에 위치한 공장을 앞으로 각각 운영할 예정이다. 블루오벌SK는 SK온과 포드가 지분을 50대 50 형태로 보유해 왔다.

합작법인 청산 배경과 관련해 SK온은 “생산성을 향상하고 운영의 유연성과 대응 속도를 높여 변화하는 시장과 고객의 요구에 더욱 효과적으로 대응하기 위한 전략적 선택”이라며 “북미 에너지저장장치(ESS) 사업 가속화와 배터리 사업의 생산성·원가경쟁력 제고 통해 수익성 중심의 내실 있는 미래 성장을 추진해 나갈 것”이라고 설명했다.

청산 과정은 합작법인의 자산을 분할하는 형태로 진행된다. SK온은 “SK온은 테네시 공장을, 포드는 켄터키 공장을 각자 독립적으로 소유 및 운영하게 될 예정이며, 이 과정에서 별도의 현금 유출 등은 발생하지 않는다”고 설명했다.

SK온은 현지 생산 거점으로 테네시 공장을 선택한 배경과 관련해 “각 회사가 향후 운영 방향성, 생산 계획, 재무적 타당성 등 사업적·재무적 이점을 다각도로 검토해 내린 전략적 결정”이라며 “테네시 공장에서는 기존 포드로부터 수주한 프로그램을 우선 소화할 예정”이라고 밝혔다.

이어 “상업가동(SOP) 일정은 이번 단독공장 전환과 연계해 유동적인 상황으로, 북미 고객사의 전동화 전략 방향에 맞춰 확정할 계획”이라며 “테네시 공장을 100% 소유한 이점을 활용해 향후 포드 외에 다른 OEM향 물량도 배정·생산함으로써 가동률 극대화할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “시장 환경 종합적으로 검토해 향후 ESS를 포함한 현지 생산 수요 적극 대응하고, 미국 법인인 SK배터리아메리카(SKBA), 현대자동차 합작법인과 함께 당사 핵심 북미 생산 거점으로 자리잡을 수 있도록 최선 다할 것”이라고 덧붙였다.

아울러 SK온은 “합작법인 종결 이후에도 테네시 공장을 중심으로 포드와의 전략적 협력 관계를 굳건히 이어갈 것”이라며 양사 간 파트너십을 지속하겠다는 의지를 거듭 강조했다.

회사 측은 “포드의 글로벌 전동화 전략에 맞춰 신규 차량용 배터리 개발과 수주 논의를 지속할 예정”이라며 “포드의 전동화 차량 및 부품 단지인 블루오벌 시티에 들어선 테네시 공장에서 포드의 차세대 전기차 등을 위한 배터리 공급을 이어 나갈 것”이라고 말했다.

SK온은 “합작법인 운영 효율화는 당사가 시장 환경과 고객사 수요에 맞춰 기민한 의사결정을 내리고 유연하게 대응해 사업 경쟁력을 강화하자는 차원에서 이뤄진 결정”이라며 “앞으로도 수익성 중심의 내실 있는 미래 성장 기반을 공고히 다져 나갈 것”이라고 강조했다.

한편, 이번 합의는 관계 당국의 승인 및 기타 후속 절차가 완료되면, 내년 1분기 말 마무리될 계획이다.

서재근·권제인 기자