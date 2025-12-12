오픈AI, 한 달 만에 GPT-5.2 전격 출시 구글도 ‘심층연구’ 에이전트로 맞불

[헤럴드경제=서지연 기자] 챗GPT 개발사 오픈AI가 불과 한 달 만에 새 모델 GPT-5.2를 내놓으며 초지능(AGI) 경쟁의 속도를 다시 끌어올렸다. 같은 날 구글이 제미나이의 ‘심층연구 에이전트’를 공개해 즉각 반격에 나서며, 글로벌 AI 패권 경쟁이 사실상 ‘실시간 맞대응’ 국면에 접어들었다는 평가가 나온다.

오픈AI는 11일(현지시간) GPT-5.2 시리즈 출시를 공식 발표했다. 기존 즉답(Instant)·사고(Thinking) 모드에 ‘프로(Pro) 모드’를 추가해 총 3개 모드로 확장된 것이 특징이다. 프로 모드는 장시간 연산이 필요한 복잡한 질문에 최적화된 형태로, 추론·코딩·분석 등 전문 업무 능력을 대폭 끌어올렸다는 것이 오픈AI의 설명이다.

특히 다국적 산업 현장에서 44개 전문 직종의 업무 능력을 비교하는 GDPval 평가에서 GPT-5.2 사고 모드는 70.9%, 프로 모드는 74.1%를 기록해 인간 전문가들과 대등한 수준에 올라섰다. 이는 전작 GPT-5(38.8%) 대비 두 배에 가까운 성능 향상이다.

소프트웨어 엔지니어링 평가(SWE)에서도 80%를 기록하며 구글의 제미나이 3 프로(76.2%)를 앞섰고, 코딩 특화 모델로 알려진 클로드 오퍼스4.5(80.9%)와도 사실상 같은 단계에 올라섰다. 박사급 추론능력(HLE)도 검색·도구 활용 시 50%로, 제미나이3 프로(45.8%)보다 높았다.

환각(Hallucination) 감소도 눈에 띈다. 오픈AI는 GPT-5.2 사고 모드의 오류율이 6.2%로 떨어졌다고 발표했는데, 이는 GPT-5.1 대비 약 30% 감소한 수치다. 긴 문맥 처리, 이미지·그래프 해석 능력, 다단계 문제 해결 능력도 전반적으로 개선됐다.

오픈AI는 민감한 대화에서의 응답 방식을 강화하고, 18세 미만 사용자를 감지하는 연령 예측 모델, 부모 통제 기능 등을 탑재해 안전성도 높였다고 밝혔다.

GPT-5.2는 이날부터 유료 구독자에게 순차 제공되며, API로도 이용할 수 있다. 기존 GPT-5.1은 3개월 후 서비스 종료된다.

같은 날 구글도 제미나이 3 프로 기반의 ‘심층연구(Deep Research)’ 에이전트를 공개하며 맞불을 놓았다. 구글은 심층연구 에이전트가 ‘심층검색QA’라는 자체 벤치마크에서 66.1%, HLE에서 46.4%를 기록했다고 밝혔다. 챗GPT 독주 체제에 균열을 내기 위한 전략적 출시라는 해석이 나온다.

오픈AI가 한 달 간격으로 새 모델을 출시한 것은 이번이 처음이다. 글로벌 AI 업계는 이를 제미나이3 프로의 강력한 벤치마크 성능 공개가 촉발한 ‘초격전 대응’으로 보고 있다. WSJ는 오픈AI가 제미나이 성능 발표 이후 사내에 “코드 레드(중대경보)”를 발령했으며, 내년 1월 또 다른 모델을 출시한 뒤에야 경보를 해제할 계획이라고 보도했다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 회사 설립 10주년을 맞아 블로그에 “10년 안에 초지능(AGI)을 구현할 가능성이 거의 확실하다고 믿는다”며 “2035년의 사람들은 지금으로선 상상하기 어려운 일을 해낼 것”이라고 밝혔다.