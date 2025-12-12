[헤럴드경제=서정은 기자] 호반그룹의 호반호텔앤리조트가 강원도 고성군 화진포 일대에 조성하는 프리미엄 복합리조트 건립에 속도를 낸다.

호반그룹은 지난 11일 강원 고성군 제22보병사단과 초도중대 협의이전 사업 착공식을 개최했다고 12일 밝혔다. 초도중대 이전은 ‘화진포 국제 휴양관광지 조성사업’의 일환으로 추진된다. 부대 이전과 맞물려 리조트 건립 등 휴양관광지 조성사업에 탄력이 붙을 전망이다.

초도리 일대 17만여㎡(약 5만평) 부지에는 숙박시설은 물론 식사, 레저, 쇼핑 등 다채로운 부대시설까지 갖춘 프리미엄 복합리조트가 건립될 계획이다.

고성군 화진포 복합리조트는 인근에 화진포 호수와 동해 해변이 위치하고 있으며, 설악산을 배경으로 한 천혜의 자연환경 속에 자리 잡을 예정이다. 전 객실을 화진포와 동해를 바라볼 수 있도록 배치하고, 두 곳 모두 조망 가능한 인피니티풀도 운영할 계획이다. 또한 스파·사우나·웰빙 식음료(F&B) 등 웰니스 콘텐츠 기반의 프리미엄 리조트를 조성하기 위한 다양한 방안도 검토하고 있다.

아울러 초도중대는 기부 대 양여 합의각서에 따라 현내면 초도리에서 마차진리로 이전하게 되며, 군 시설 건축공사는 이달 중 착공해 오는 2027년 준공을 목표로 추진된다.

강신주 호반호텔앤리조트 리조트부문대표는 “복합리조트 조성 사업에 대한 정보를 지역 주민과 지속적으로 공유하며 활발히 소통해 화진포 일대 관광지 개발에 대한 공감대를 넓히고, 보다 더 나은 사업 추진 방향을 함께 모색해 나가겠다”고 말했다.