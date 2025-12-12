[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 입장권 판매가 시작된 가운데, ‘홍명보호’의 조별리그 세 경기를 관람하려면 최소 585달러(약 86만원)가 필요한 것으로 나타났다.

FIFA에 따르면 월드컵 입장권 구매 신청은 12일(한국시간) 새벽부터 홈페이지를 통해 진행 중이며 개인당 경기별 최대 4장, 전체 토너먼트를 통틀어 최대 40장까지 신청할 수 있다.

한국 국가대표팀 공식 서포터 좌석은 카테고리 1∼3에 해당하는 프리미어, 스탠더드, 밸류 등급으로 나뉘어 판매되며, 가격 역시 일반 좌석과 동일하게 책정된다.

최저가 좌석은 카테고리 3으로 멕시코전은 265달러다. 남아프리카공화국전은 140달러, 유럽 플레이오프(PO) D조 승자전은 180달러다. 월드컵 조별리그 현장에서 손흥민 선수 얼굴을 보기 위해선 최저가 좌석으로만 봐도 585달러다.

멕시코전 카테고리 2는 500달러, 카테고리 1은 700달러로 책정됐다. 남아공전은 각각 380달러, 450달러며 유럽 PO D조 승자전은 400달러, 500달러다.

카테고리 1 좌석으로만 관람할 경우 1650달러(약 243만원)이다.

한국의 첫 경기는 유럽 PO D그룹 승자전이다. 내년 6월 12일 오전 11시 과달라하라의 아크론 스타디움에서 대회 열린다.

2차전인 멕시코와의 경기는 6월 19일 오전 10시 같은 장소에서 진행된다. 남아공과는 6월 25일 오전 10시 몬테레이의 BBVA 스타디움에서 조별리그 마지막 경기를 가진다.

티켓 가격, 경기마다 다른 이유?

FIFA는 이번 월드컵부터 입장권 ‘유동 가격제’를 도입했다.

티켓 가격은 경기별 예상 수요를 기준으로 책정된다. 관심이 집중되는 인기 경기는 가격이 비싸지는 구조다.

한국은 멕시코, 남아프리카공화국, 유럽 PO D조 승자와 A조에 배정돼 조별리그를 치른다.

티켓 가격은 개최국인 멕시코전이 가장 높게 책정됐고, 뒤이어 유럽 PO D조 승자전과 남아프리카공화국전 순으로 가격이 정해졌다.

비장애인이고 국가대표팀 공식 서포터가 아닌 사람들은 좌석 등급에 따라 카테고리 1~4로 나뉘어 티켓을 구매할 수 있다.

다만 한국이 경기를 치르는 구장에는 가장 낮은 등급인 카테고리 4 좌석이 마련되지 않았다.

일찍 신청한다고 해도 별도의 혜택은 없고, 접수 기간 내내 모든 경기 티켓을 신청할 수 있다.

신청 기간이 마감되면 FIFA는 추첨을 통해 당첨자를 선정하고 내년 2월 중 티켓 배정자에게 이메일로 개별 통보할 예정이다.

가격 왜 이래? 뿔난 축구팬들

AP, AFP통신 등 외신에 따르면 결승전은 4185달러(약 616만원)에서 시작해 최고 8680달러(약 1279만원)에 달한다.

조별리그 입장권은 180~700달러(약 26만~103만원)다.

이는 카타르 월드컵 당시 69~1607달러와 견줘 최대 5배 이상 올랐고 앞서 FIFA가 밝힌 가격보다도 높은 수준이다.

지난 9월 FIFA는 2026 월드컵 조별리그 입장권 가격을 60달러부터 시작, 결승전 입장권은 최고 6730달러라고 제시한 바 있다.

유럽축구서포터즈(FSE)는 이에 “티켓값이 터무니없이 비싸다”며 “이는 월드컵 전통에 대한 역대급 배신이며, 월드컵이라는 볼거리에 기여하는 팬들의 역할을 무시한 일”이라고 했다.

FSE는 7년 전 미국이 월드컵 유치 당시 최저 21달러의 입장권을 약속한 점을 거론하며 “이 티켓들은 지금 어디에 갔느냐”고 했다.