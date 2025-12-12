광주시, ‘온도낮추기 우수아파트 대상’ 수상

16년간 온실가스 3만1438톤 감축

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 11일 광주디자인진흥원 이벤트홀에서 ‘2025 광주온도낮추기 우수아파트 시상식’을 열고, 탄소중립 생활 실천 활동에 참여한 우수아파트 54곳을 시상했다.

‘광주온도낮추기 우수아파트 조성’은 ‘2045 탄소중립 도시’ 실현을 목표로 온실가스 감축 문화를 확산하기 위해 추진하는 시민 참여형 사업이다. 광주시는 100세대 이상 공동주택 100곳을 대상으로 전기·가스·수도 절약, 음식물 쓰레기 감량, 녹색 주거 환경 조성 등 다양한 실천활동을 펼쳤다.

올해 우수아파트로 선정된 단지는 총 54곳이다.

대상은 광주하남주공1단지(500세대 이상)와 수완장자울휴먼시아5단지(500세대 이하)가 받았으며, 이들 단지에는 각각 1200만원의 상금과 현판이 수여됐다.

또 최우수상 4곳(각 700만원), 우수상 8곳(각 500만원), 장려상 16곳(각200만원), 노력상 24곳(각100만원)이 선정돼 총 1억4800만원의 상금과 현판 등이 지급됐다.

이 사업은 2010년 ‘저탄소 녹색아파트 조성’ 사업으로 시작돼 올해까지 총 836개 아파트가 참여했으며, 그동안 온실가스 약 3만1438tCO₂eq(이산화탄소환산톤)을 감축한 것으로 집계됐다. 이는 30년산 소나무 약 476만그루를 심는 효과와 같다.

행사에서는 우수아파트의 성과를 공유하기 위해 종이 배너를 전시하고, 폐자원을 활용한 새활용(업사이클링) 연주단 ‘플라스틱 콰르텟’의 공연도 함께 진행됐다.

나병춘 기후대기정책과장은 “2045 광주 탄소중립 도시 실현을 위해서는 시민들의 적극적인 참여가 무엇보다 중요하다”며 “내년에도 ‘광주온도낮추기 우수아파트 조성’ 사업을 통해 생활 속 탄소중립 실천이 더욱 확산되기를 바란다”고 말했다.