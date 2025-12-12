마케팅·디지털 크리에이티브부문 2관왕

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 지난 11일 디지털 광고 어워즈인 ‘대한민국 디지털 광고 대상’에서 유튜브 채널 ‘오케롯캐’와 콘텐츠 ’엄마의 시간’으로 마케팅/캠페인부문과 디지털크리에이티브부문 우수상을 수상했다고 12일 밝혔다.

대한민국 디지털 광고 대상은 한국디지털광고협회가 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 국내 디지털 광고 시상식으로, 지난 2022년부터 대한민국 온라인 광고 대상과 대한민국 디지털 애드 어워드를 통합해 개최하고 있다.

롯데건설은 이번 수상이 변화하는 미디어 환경 속에서 고객 접점을 확장하고 소비자 친화적 콘텐츠 전략을 강화해 온 노력이 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다고 강조했다.

마케팅/캠페인부문 우수상을 수상한 유튜브 채널 오케롯캐는 콘텐츠 장르 확장을 통해 브랜드 메시지·생활 밀착형 스토리텔링을 담아내며 MZ세대와의 소통 폭을 넓혀왔다. 이러한 크리에이티브 중심의 콘텐츠 전략은 브랜드 인식 개선과 잠재 고객과의 접점 확대에 기여하며, 부동산·주거 라이프 기반의 미디어로 성장시키는 동력이 됐다.

디지털크리에이티브부문 우수상을 수상한 콘텐츠 엄마의 시간은 실제 롯데캐슬 입주민이 참여했으며, 맞벌이 가구 증가와 황혼육아 확대라는 사회적 흐름 속에서 가족의 의미를 재조명했다는 점에서 높은 평가를 받았다. 해당 콘텐츠는 부모님의 헌신과 사랑을 돌아보게 하는 이벤트를 중심으로 집은 가족 간 사랑과 소통을 확장하는 공간이라는 롯데건설의 철학 ‘아파트라는 건축물을 넘어, 마음의 안식처를 제공한다(Build Home, Beyond House)’를 설득력 있게 전달했다. 엄마의 시간은 공개 이후에도 꾸준히 시청이 이어지며 지난달 말 기준 조회수 448만회를 돌파했다.

롯데건설 마케팅부문 담당자는 “앞으로도 시청자들의 콘텐츠 소비 패턴과 니즈를 면밀히 분석해 롯데캐슬만의 차별화된 메시지를 담은 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라며 “디지털 커뮤니케이션 경쟁력이 곧 브랜드 경쟁력인 만큼, 혁신적 시도와 진정성 있는 소통을 통해 업계 내 선도적 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.

한편, 롯데건설의 오케롯캐는 올해 ▷소셜아이어워드 2025-건설브랜드 부문 통합대상 ▷2025 대한민국 소통어워즈-대한민국 소셜미디어 건설/아파트 부문 대상 ▷2025 올해의 SNS-유튜브 기업 부문 대상 ▷대한민국 디지털 광고 대상-마케팅/캠페인 부문 ▷대한민국 디지털 광고 대상-디지털크리에이티브 부문 총 4개 어워즈의 5개 부문에서 수상했다.