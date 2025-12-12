로이터 보도…美 전기차 판매량 41%↓ 테슬라 점유율은 14%P↑

[헤럴드경제=정목희 기자] 일론 머스크가 이끄는 전기차업체 테슬라의 지난달 미국 판매량이 거의 4년 만에 최저 수준으로 떨어졌다고 로이터통신이 11일(현지시간) 보도했다.

로이터는 자동차 시장조사업체 콕스 오토모티브 자료를 인용해 테슬라의 11월 미국 판매량이 3만9,800대로 집계됐으며, 이는 지난해 같은 기간 5만1,513대보다 약 23% 감소한 수치라고 전했다. 콕스 오토모티브에 따르면 이는 2022년 1월 이후 약 3년 10개월 만의 최저 판매량이다.

콕스 오토모티브의 스테퍼니 발데스 디렉터는 “전기차 세액공제 종료 후 판매를 촉진할 것으로 예상됐던 테슬라의 스탠더드 모델 수요가 충분하지 않음을 보여준다”며 “스탠더드 모델 판매가 기존의 프리미엄 모델, 특히 모델3 판매를 잠식하고 있다”고 분석했다.

테슬라는 지난 10월 자사의 주력 제품인 모델Y와 모델3의 저가형 버전인 스탠더드 모델을 출시했다. 스탠더드 모델은 기존 모델보다 5000달러(약 736만원)가량 저렴한 가격에 판매되고 있다.

하지만 이처럼 낮아진 가격 폭이 미국에서 지난 9월까지 전기차 구매자에게 제공되던 최대 7500달러 세액공제 혜택에는 미치지 못하면서 테슬라 전기차에 대한 수요를 끌어올리지 못하는 양상이다.

다만 세액공제 종료에 따른 타격은 테슬라보다 다른 업체들에 더 큰 것으로 나타났다.

지난 11월 미국 내 전기차 전체 판매량은 41% 이상 감소했으며, 테슬라의 미국 전기차 시장 점유율은 43.1%에서 56.7%로 상승했다고 로이터는 전했다.