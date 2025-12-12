- 도, 지역의료 발전 포럼 개최…정책 방향 공유 및 중진료권별 지역의료 현황 심층 진단

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 지역·필수의료의 지속가능한 발전전략을 모색하고, 도내 중진료권별 현황을 진단하는 자리를 마련했다.

도는 11일 천안 신라스테이에서 도 공공보건의료지원단과 공동으로 지자체, 책임의료기관, 유관기관 관계자 등 80여 명이 참석한 가운데, ‘지역의료 발전 포럼’을 개최했다.

포럼은 정책 전략 논의(1부)와 중진료권별 현황 진단(2부)으로 나눠 진행했다.

1부 기조강연에서는 유원섭 국립중앙의료원 공공의료본부장이 ‘지역·필수의료 강화를 위한 중앙 정부 정책 방향’을 발표하며 국가 차원의 정책 흐름과 향후 과제를 공유했다.

이어 배재용 한국보건사회연구원 연구위원이 ‘지역·필수의료 발전을 위한 과제와 도의 역할’을 주제로 충남의 보건의료 정책이 나아가야 할 방향에 대해 제안했다.

이어진 종합토론에서는 ‘충남도 지역·필수의료 발전 방안 모색’을 주제로 다양한 의견을 나눴다.

2부에서는 공공보건의료지원단이 중진료권별 책임의료기관 관계자와 도내 5개 중진료권별 지역의료 현황을 진단하고, 지역 특성을 반영한 발전 방향을 논의하는 시간을 가졌다.

도는 앞으로도 도민의 건강증진과 삶의 질 향상을 위해 지역·필수의료 강화 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.

충남도 유호열 보건정책과장은 “급격한 인구 구조 변화와 필수의료 수요 증가에 선제적으로 대응하기 위한 논의의 장이 마련됐다”며 “이번 포럼이 지역 간 의료격차를 해소하고 충남형 지역·필수의료 발전을 이끌어 갈 중요한 밑거름이 될 것”이라고 말했다.

김영택 도 공공보건의료지원단장은 “중진료권별 현황을 심층적으로 살펴보고, 지역맞춤형 대응 전략을 논의했다는 데 큰 의미가 있다”며 “실효성 있는 정책 대안을 발굴하여 충남 지역·필수 의료 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.