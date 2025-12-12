[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 12일 보건복지부, 성평등가족부, 사회복지공동모금회와 자립준비청년 및 가정 밖 청소년의 주거·생활 지원 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 기관별 전문성을 결집해 자립준비청년 및 가정밖 청소년을 위한 주거·생활 지원체계를 강화하고자 마련됐다.

이번 협약으로 LH는 유스타트 주거·생활지원 플랫폼 운영 및 관리, 임대주택 입주 대상자 선정 및 입주지원 등을 담당하며 보건복지부와 성평등가족부는 플랫폼 홍보와 제도개선 검토, 민간단체 연계를 통한 생활지원 확대를 추진한다. 사회복지공동모금회는 기부자 발굴·연계와 청년 대상 생활지원 사업 기획 및 홍보를 수행한다.

유스타트는 ‘유스’와 ‘스타트’의 합성어로, 사회에 첫발을 내딛는 자립준비청년 및 가정 밖 청소년의 안정적 주거정착을 위한 LH 주거 및 생활 지원사업 프로그램이다.

특히 자립준비청년과 가정 밖 청소년의 새로운 통합 지원창구인 LH ‘유스타트 주거·생활지원 플랫폼’ 운영이 본격화된 만큼, 협력체계를 강화해 보다 촘촘한 지원 서비스를 제공한단 계획이다.

LH ‘유스타트 주거·생활지원 플랫폼’은 정보 비대칭으로 인한 지원 사각지대를 해소하고, 신청 편의성 및 효율성을 극대화하고자 마련된 ‘원스톱’ 지원창구다. 임대주택 입주부터 각종 생활지원 사업 신청까지 온라인으로 한 번에 신청·관리할 수 있다.

유스타트 플랫폼 관련 자세한 사항은 LH 자립준비청년 및 가정 밖 청소년 맞춤형 전담 콜센터인 ‘유스타트 상담센터’를 통해 안내받을 수 있다.

이상욱 LH 사장 직무대행은 “자립준비청년과 가정 밖 청소년이 안정된 주거를 기반으로 스스로 자립할 수 있을 때까지 지속적인 관심과 지원이 필요하다”며 “청년들이 우리 사회의 당당한 구성원으로 성장할 수 있도록 앞으로도 다양한 기관과 협력해 지원을 강화하겠다”고 말했다.