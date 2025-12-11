필리핀·몽골 등 유통회사와 공급계약

건강기능식품 연구개발·생산(ODM) 회사 유유헬스케어(대표 유경수)가 글로벌 수출을 본격화하고 있다.

11일 이 회사에 따르면, 최근 필리핀 건강기능식품 유통사와 어린이 유산균 등 제품 3종 공급계약을 체결했다. 현재 제품 등록절차를 진행 중이며, 내년 상반기 현지에 출시될 예정이다. 또 몽골 건기식 업체와 체지방감소 제품 2종에 대한 공급계약을 맺고 출시 관련 절차를 밟고 있다.

유유헬스케어는 올해 중소벤처기업부의 ‘수출바우처 사업’에 선정됐다. 이를 통해 해외마케팅, 바이어 발굴, 전시회 참가, 해외인증 취득, 콘텐츠 제작 등 수출 전 과정을 포괄지원을 받았다. 또 강원특별자치도의 ‘토탈마케팅 지원사업’과 ‘수출경쟁력 강화사업’에도 선정돼 수출역량을 강화하고 있다.

유유헬스케어 유경수 대표는 “정부와 지자체의 수출 지원프로그램을 활용해 수출까지 전 과정을 체계화하고 있다. 내년 하반기 완공 예정인 제2공장의 연질캡슐 및 액상제형 생산설비를 바탕으로 글로벌 건기식 공급파트너로 성장하겠다”고 했다.

유유헬스케어는 지난 3일 강원도의 미래 경제를 선도하는 백년기업에 선정됐다. 강원 백년기업 선정은 도내 20년 이상 장수기업 중 경영능력이 우수하고 기술혁신과 지역경제 기여도가 높은 기업을 발굴해 지정한다.