“노동자 권익 개선, 경제성장 장애요인 아니라는 것 보여달라”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 11일 광주 도서관 공사현장 매몰 사고와 관련해 “행안부나 노동부나 관련 부처에서 인적·물적자산을 최대한 동원해 일단 구조에 총력을 다하길 바란다”고 지시했다.

이 대통령은 이날 오후 세종 세종컨벤션센터에서 열린 농림축산식품부, 고용노동부 업무보고에서 “노동부 장관이 지금 마음이 불편하실 것 같다. 지금 또 공사현장에 붕괴사고로 네 명이 매몰된 것 같다”면서 이같이 말했다.

이어 이 대통령은 “일단 필요한 조치는 하신 것 같다”면서 “보고 끝나고 내려가야 한다는 것인가? 상황을 지켜보도록 하자”고 말했다.

이 대통령은 이날 노동부의 노동자 권익보호 역할을 강조했다. 그는 “한때 노동부가 노동탄압부라 불릴 때가 있었다”면서 “노동부는 고용노동부는 고용과 노동자 보호가 주 업무가 돼야 한다”고 짚었다.

이어 이 대통령은 “기업활동이 위축되게 노동자들이 (일)하진 않는다”면서 “가능한 범위 내에서 자기의 권익을 쟁취하자는 것이지, 회사 망하게 하면서까지 이기적 욕심을 차리겠다 그런 노동자들이 어디 있겠나?”라고 반문하기도 했다.

이 대통령은 거듭 “노동자 중심이냐, 기업 중심이냐 이런 것도 사실은 또 회자되는데 그게 양립 불가능한게 아니라고 본다”면서 “노동자 없는 기업도 없는 것이고, 기업 없는 노동자도 없는 것이고, 양자가 충분히 양립할 수 있다는 생각이 든다”고 강조했다.

이 대통령은 또한 산업재해와 관련해 “소규모 사업장은 잘 안 줄어든다는 어려움 있는 것 같다”면서 “가능한 방법을 최대한 찾아서 먹고 살자고 간 직장이 죽음의 장소가 되지 않게 최선을 다해주길 바란다. 노동자들의 권익 개선이 경제 성장 발전에 장애 요인이 아니라는 것을 꼭 보여주시길 바란다”고 당부했다.