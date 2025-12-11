우수 기부자 감사패 전달, 온도탑 제막, 희망온돌 홍보대사 위촉 등 6개 기관 참여 연합바자회… 수익금 전액 저소득 취약계층 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 10일 구청 대강당에서 광진복지재단 주관(이사장 김석회)으로 지역주민 1000여 명과 함께 ‘제3회 광진 나눔의 날’을 개최했다.

올해 세 번째로 열린 ‘광진 나눔의 날’은 우수 기부자에게 감사의 마음을 전하고, 주민이 함께 참여하는 기부의 장을 통해 광진구의 나눔 문화를 더욱 확산하고자 마련됐다.

이날 행사는 ‘감사의 장’과 ‘나눔의 장’ 2부로 나뉘어 진행됐다. 먼저 1부 ‘감사의 장’은 푸르내어린이집 원아들의 축하공연으로 막을 올렸다. 이어 그동안 꾸준히 나눔을 실천해 온 우수 기부자 50명에게 감사패를 전달하고, 각 동을 대표하는 ‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 홍보대사 16명에게 위촉장을 수여하며 나눔에 함께해 준 주민들에게 감사의 뜻을 전했다. 1부의 마지막 순서로는 사랑의 온도탑 제막식으로 올 겨울 나눔 축제의 본격적인 시작을 알렸다.

2부 ‘나눔의 장’에서는 나눔과 즐거움이 함께하는 축제의 장이 펼쳐졌다. 기부금품 전달식, 주민이 함께 즐길 수 있는 인생네컷 사진촬영, 현장 참여를 유도하는 깜짝행사 등 다양한 프로그램이 운영됐다.

대강당 로비에서는 행사 내내 광진복지재단, 광장‧자양‧중곡종합사회복지관, 광진노인종합복지관, 정립회관 등 6개 기관이 참여한 연합바자회가 열렸다. 생활용품, 의류, 화장품 등 다양한 물품을 저렴한 가격에 판매해 행사에 참여한 주민들의 호응을 얻었으며, 바자회 판매 수익금 전액은 지역 저소득 취약계층 지원을 위한 재원으로 사용될 예정이다.

김석회 광진복지재단 이사장은 “기관, 기업, 주민이 모두 한자리에 모여 따뜻한 정을 나눌 수 있어 기쁘고, 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.

김경호 광진구청장은 “어려운 이웃을 위해 기꺼이 나눔을 실천해 주신 기부자 여러분께 깊이 감사드린다”며 “여러분의 따뜻한 마음이 모여 더불어 사는 광진을 만들어 가고 있다. 앞으로도 광진구는 나눔 문화가 생활 속에 자연스럽게 스며들 수 있도록 꾸준히 힘을 보태겠다”고 말했다.