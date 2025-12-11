관악S밸리 특정개발진흥지구 진흥계획 서울시 심의 최종 승인 ‘지구 지정 위한 핵심관문 통과’ 지구 지정, 지구단위계획 완료 위한 후속 절차 진행…창업기업 유치, 창업 공간 확충 용이 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희) 대표 벤처창업 거점인 관악S밸리의 ‘연구개발(R&D) 벤처·창업 특정개발진흥지구 진흥계획’이 서울시 산업·특정개발진흥지구 심의위원회에서 승인 의결됐다.

2007년 도입된 특정개발진흥지구는 특정 전략산업의 집적화를 유도하고 육성하기 위해 서울시가 지정하는 제도다.

구는 지난 7월부터 특정개발진흥지구 진흥계획을 수립하며 서울시 심의 승인을 목표로 후속 절차를 추진해 왔다.

서울시 심의위원회는 ▲추진 방향 설정 ▲입지 여건 및 산업 분석 ▲권장업종 관리 방안 ▲지구 활성화 전략 등을 종합적으로 검토해 관악S밸리 벤처·창업 특정개발진흥지구 진흥계획안을 최종 승인했다.

이번 승인으로 구는 지난해 10월 특정개발진흥지구 대상지 선정에 이어 해당 지구 지정을 위한 두 번째 핵심 관문을 넘게 됐다.

구 관계자는 “최종 지구로 지정되고 지구단위계획이 완료되면 건폐율, 용적률, 높이 제한 등 도시계획 규제가 완화되고 세제 혜택까지 더해져 창업기업 유치 경쟁력이 강화될 것”이라며 “특히 민간 벤처기업집적시설과 창업 공간 건립이 용이해져 관악S밸리 내 창업 인프라가 대폭 확충될 것으로 기대된다”고 설명했다.

구는 이번 특정개발진흥지구 진흥계획 승인에 따라 최종 지구 지정과 지구단위계획 수립 등 후속 절차를 차질 없이 진행해 나갈 계획이다.

관악S밸리는 낙성대동, 대학동 일대에 걸쳐 ▲연구개발(R&D) ▲인공지능(AI) ▲정보통신기술(ICT) 분야 등 벤처 창업기업이 밀집한 ‘서남권 창업생태계’의 중심지다. 산업 특화지수(LQ)가 전국 평균보다 높은 4.5를 기록하며 ‘기술 기반 산업구조’를 갖춘 관악S밸리는 서울대의 연구 역량과 청년 인재를 기반으로 ‘산학협력 창업생태계’를 확대해 나가고 있다.

지난 2022년에는 중소벤처기업부로부터 ‘벤처기업육성촉진지구’로 지정되어 관악S밸리 입주 기업에 ▲취득세 ▲재산세 ▲개발부담금 ▲교통유발부담금 등 다양한 세금 감면 혜택을 제공하고 있다.

박준희 구청장은 “이번 진흥계획 승인은 관악S밸리가 서남권을 대표하는 기술창업 거점으로 도약할 중요한 전환점”이라며 “최종 지구 지정을 위해 남은 절차도 차질 없이 추진해, 창업시설 확충과 우수 기업 유치, 산학연 협력 강화로 관악구를 ‘대한민국 혁신 창업 도시’로 만들어 나가겠다”고 말했다.