[헤럴드경제=문이림 기자] “주식에서는 피어 대비 한국 비중을 ‘오버웨이트’ 했습니다. 한국 증시가 주요국 대비 크게 오르면서 펀드 성과에 직접적인 기여를 했습니다.”

한화자산운용은 11일 서울 여의도 CCMM빌딩에서 열린 JP모건자산운용과의 공동 기자간담회에서 올해 타깃데이트펀드(TDF) 성과를 점검하고 내년 시장 방향성을 공유했다.

박현 한화자산운용 연금솔루션운용팀장은 한국 주식 비중 확대가 올해 TDF 성과 개선에 큰 역할을 했다고 평가했다. 그는 “채권에서는 국내 비중을 줄이고 미국 채권을 확대하는 전략을 병행했다”며 “최근 한국 금리가 급등하며 약세를 보였던 국면에서도 미국 금리가 완만한 하락세를 유지해 수익에 긍정적으로 작용했다”고 말했다.

공병희 한화자산운용 전무는 “올해 한화 LIFEPLUS TDF는 전 빈티지에서 5년 수익률 기준 상위 3위권 성과를 기록했다”며 “이 중 2025·2040·2045 등 세 개 빈티지는 연초 이후 수익률 1위를 달성했다”고 설명했다.

한화자산운용은 2018년부터 JP모건자산운용과 파트너십을 맺어 상품 운용의 전문성을 강화하고 있다. 박 팀장은 “한국 근로자들의 임금, 근무 기간 등의 데이터와 JP모건자산운용이 가진 글라이드 패스 노하우를 결합해 한국 투자자 맞춤형 글라이드 패스를 설계하고 있다”고 강조했다.

이날 세미나에서 캐리 크레이그 JP모건자산운용 글로벌마켓전략가는 ‘2026년 장기자본시장가정(LTCMA)’을 발표했다.

LTCMA는 전 세계 100여명의 포트폴리오 매니저, 리서치 애널리스트, 전략가들의 양적·질적 정보를 결합한 연구 결과물이다.

크래이그 전략가는 “글로벌 분산 투자는 향후 10년이라는 예측 기간 동안 장기 투자 고려할 때 매우 중요하다”며 “미국뿐만 아니라 다양한 지역을 함께 보는 것이 중요하다”고 말했다.

그는 “한국은 주주가치 제고를 통해 주가순자산비율(PBR)을 높이는 전략을 고민 중이기에 주식 발행과 희석 부담이 앞으로는 줄어들 가능성이 있다”고 설명했다.

조던 스튜어트 JP모건자산운용 포트폴리오 매니저는 “내년 상반기 미국 경제는 트럼프 행정부의 재정부양책에 힘입어 견조한 성장이 있을 것으로 예상한다”면서도 “하반기엔 실업 문제가 심각해져 경기가 다소 둔화할 것”으로 내다봤다.

내년에는 미국 경기 모멘텀 둔화가 예상되는 가운데 성장 동력이 다른 지역으로 확산될 것이라는 전망도 내놨다.

스튜어트 매니저는 “내년 미 연방준비제도(Fed)가 한두 차례 금리를 인하해 완화적 통화정책 기조가 이어질 것”이라고 전망했다.

GDP 대비 부채 비율이 높은 국가들은 재정 지출과 금리 운용을 어떻게 하는지 주의할 필요가 있다고도 분석했다.

그는 “미국의 GDP 대비 부채 비율은 2010년까지만 해도 100% 미만이었지만 현재는 120% 안팎까지 올라왔다”며 “2026년에는 130%를 넘어설 것으로 보인다”고 전망했다.