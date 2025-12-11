[헤럴드경제=이원율 기자]중국 정부가 일본 혼슈 아오모리현 앞바다 강진을 이유로 ‘여행 주의보’를 재차 발령했다.

일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 문제 삼아 지난달 자국민에게 ‘일본 여행 자제령’을 내린 뒤 이와 관련한 추가 행보다.

중국 외교부는 11일 사회관계망서비스(SNS) 공지에서 “8일 이후 일본 혼슈 동부 부근 해역에서 연속으로 수차례 지진이 발생했다. 최대 진도는 7.5에 달하며, 일본 여러 지역에서 쓰나미가 관측됐다”며 “일본 관련 부처는 더 큰 지진이 이어질 수 있다고 공고했다”고 밝혔다.

이어 “외교부와 주일대사관·영사관은 중국 공민(시민)에게 가까운 시일 내 일본 방문을 피할 것을 상기한다”고 언급했다.

중국 외교당국이 재난·급변 사태가 생긴 해외 국가에 대한 여행 주의 공지를 발표하는 건 종종 있는 일이다.

다만, 지난달에 이미 ‘치안상 문제’를 이유로 일본 전역에 여행 자제령을 내렸던 만큼, 단기적으로는 통제 효과가 한층 강화될 것이라는 전망이 우세하다.

중국은 지난달 7일 다카이치 사나에 일본 총리가 중의원(하원)에서 한 ‘대만 유사시 개입’ 발언을 문제 삼아 크게 반발했다.

같은 달 15일에는 “최근 일본 지도자가 대만 관련 노골적 도발 발언을 공개적으로 해 중일 간 인적 교류 분위기를 심각하게 악화시켰다”며 “이에 따라 일본 내 중국인의 신체와 생명 안전에 중대한 위험이 생겼다”고 여행 자제령을 내린 바 있다.

중국 단체관광객의 일본 여행 예약은 이후부터 잇따라 취소되기 시작했다.

중국 주요 항공사들은 앞다퉈 일본행 노선 운영 중단에도 나섰다.

일본 관광객 수와 소비액 1위를 이어온 중국이 자국민 일본 여행을 사실상 막으며 일본 관광업계의 매출 감소 등 손실도 불가피할 전망이다.

중국의 ‘한일령’은 여행뿐 아닌 문화 분야 전반으로 확산하는 분위기다.

실제로 중국 광둥성 광저우시에서 열릴 예정이었던 스튜디오 지브리 작품 전시회가 최근 사유에 대한 공지 없이 연기되기도 했다.

니혼게이자이신문은 이와 관련해 “중일 갈등으로 중국 내 일본 관련 공연 등 행사가 잇따라 중단되고 있어 이번 전시회도 영향을 받은 것으로 보인다”고 했다.