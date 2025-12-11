[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장이 11일 기흥구 청덕동에 있는 청덕초등학교 정문 앞 횡당보도에서 학생들의 안전한 통학환경 조성을 위한 교통지도 봉사활동을 했다.

이날 봉사활동에는 이상일 시장과 배경희 청덕초등학교 학교장, 녹색어머니회와 학부모회 회원 등 약 20여명이 참여해 안전한 통학로를 만들기 위한 활동을 펼쳤다.

이 시장은 학생들이 안전하게 횡단보도를 건널 수 있도록 돕는 교통지도 봉사에 참여한 후 학교 관계자, 학부모들과 청덕초등학교 학생들이 이용하는 통학로를 살펴보고, 안전한 환경을 조성하기 위한 방안을 논의했다.

이상일 시장과 함께 교통지도봉사에 참여한 학교 관계자와 학부모들은 학생들의 안전을 위한 시설 확충과 정비 등 다양한 의견을 이야기했다.

현장의 의견을 경청한 이상일 시장은 청덕초등학교 통학로 안전과 환경개선을 위해 학교 후문 앞 반사경을 정비하고, 겨울철 갑작스러운 폭설로 인한 사고를 방지하기 위해 학교 앞 통학로에 염수분사장치 설치를 검토할 것을 지시했다.

또, 통학로에 있는 육교를 점검하며 육교 계단을 안전하게 정비하고, 육교 아래 도로의 물고임 현상의 신속한 해결과 학부모들이 요청한 학교 앞 인도 캐노피 설치에 대해서도 관련 부서에 주문했다.

이상일 시장은 “용인특례시는 교육환경을 개선하고 학생들이 안전하게 통학할 수 있는 환경을 조성해 대한민국과 용인의 성장을 견인하는 미래인재로 성장할 수 있도록 많은노력을 기울이고 있다”며 “학생들을 위해 조치할 수 있는 문제는 신속하게 해결하고, 미흡한 점은 보완할 수 있도록 학교 현장을 방문해 학교 관계자, 학부모 의견을 적극 반영할 것”이라고 말했다.