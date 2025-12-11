[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 12월 11일 오전 11시 30분 마포나루스페이스 내 새로 조성한 ‘마포나루 맘카페’ 개소식에 참석해 개관을 축하했다.

‘마포나루 맘카페’는 마포나루스페이스 내 기존 휴게공간을 양육 친화형 힐링 공간으로 재구성한 곳으로, 단순한 휴식 공간을 넘어 공유주방·작은도서관·‘뻥’노래방 세 가지 공간으로 구성해 부모들이 일상에서 자유롭게 머물며 교류하고 재충전할 수 있도록 마련됐다.

특히 스트레스를 마음껏 풀 수 있도록 마련된 ‘뻥’노래방이 눈길을 끌었으며, 이날 개소식에 참석한 내빈들은 새로 조성된 공간을 둘러보며 “육아를 잠시 내려놓고 숨 고를 수 있는 곳이 생겼다”며 반가움을 드러냈다.

박강수 마포구청장은 “회사와 집을 오가며 아이를 키우느라 늘 자신을 뒤로 미루고 바쁘게 살아가는 부모님들을 위해, 마음을 잠시 내려놓고 다시 힘을 얻을 수 있는 공간이 꼭 필요하다”며 “그곳이 바로 이곳 맘카페가 되길 바란다”고 말했다.

박 구청장은 바로 인접한 마포나루스페이스와의 연계도 강조했다. “위층의 마포나루 스페이스에서는 청소년들이 단돈 500원으로 학습할 수 있는 환경을 제공하고 있다”며 “아이들은 위층에서 공부하고, 부모님은 아래층에서 쉬는 그림이 자연스럽게 그려지는 곳이 되길 바란다”고 말했다.