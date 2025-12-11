10일 롯데호텔앤리조트 1500kg 상당의 김장 김치 후원...롯데호텔앤리조트 임직원 및 김치 앰배서더 이효춘 배우 김장 참여...지역 내 독거어르신, 저소득 가구 등 150가구에 전달 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 10일 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’의 일환으로 롯데호텔앤리조트가 후원한 ‘김치 앰배서더 이효춘과 함께하는 사랑의 김장 나눔 행사’를 열었다.

이날 롯데호텔앤리조트(대표이사 정호석)는 총 1500kg(150박스) 규모의 김장 김치를 전달했다. 호텔 임직원과 이효춘 배우 등 약 30명이 참여해 김치를 직접 버무리고 포장했다.

중구는 전달받은 김장 김치를 어려운 이웃에게 순차적으로 전달해 취약계층의 겨울철 먹거리로 지원할 계획이다.

이정주 롯데호텔앤리조트 마케팅본부장은 “중구의 따뜻한 겨울나기 캠페인에 처음으로 함께하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 김장 나눔이 지역사회에 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 지역과 함께 성장하는 기업이 되겠다”고 밝혔다.

이효춘 배우는 “중구청 및 롯데호텔앤리조트와 함께하는 후원 행사가 지역사회에 온정을 전하는 기부행사라는 점에서 더욱 뜻깊다”고 소감을 전했다.

김길성 구청장은 “바쁜 일정 속에서도 직접 김장에 참여해 주신 임직원 여러분과 앰배서더 이효춘 배우님께 감사드리고, 앞으로도 민·관이 함께하는 나눔 문화를 확산해 촘촘한 복지 안전망을 만들어가겠다”고 전했다.