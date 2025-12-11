주택산업연구원 조사 결과…12월 전국 지수 75.5 지난달 전국 아파트 입주율 65.9%은 소폭 개선

[헤럴드경제=김희량 기자] 10·15대책의 여파가 지속되면서 12월 수도권과 지방 모두 입주 전망이 부진할 것으로 조사됐다.

11일 주택산업연구원은 주택산업연구원은 주택 사업자를 대상으로 지난달 18∼28일 설문 조사한 결과 12월 전국 아파트 입주전망지수가 75.5로 11월 대비 4.3포인트(p) 감소했다고 밝혔다.

권역별로 수도권(68.9)은 6.7p, 도(74.1) 지역은 4.2p, 광역시(80.7)는 3.1p 전달 대비 떨어졌다. 수도권은 지역별로 차이가 컸는데 서울은(85.2→76.6) 8.6p, 인천은(72.0→59) 13.0p 하락했다. 반면 경기(69.6→70.9)는1.3p 상승했다.

주산연은 “10·15 주택시장 안정화 대책 시행에 따른 강력한 대출 규제 등의 영향으로 수도권 아파트 입주 전망 지수가 하락했다”면서 “비수도권 역시 시중은행 대출 여건 악화와 미분양 적체가 지속되며 동반 하락했다”고 분석했다.

경기가 소폭 상승한 이유는 10·15 대책에서 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)으로 묶인 서울 25개 구와 경기 12개 지역의 신축 아파트 수요자가 비규제지역으로 밀려나는 ‘풍선 효과’가 나타났기 때문으로 분석됐다.

5대 광역시(대전·대구·부산·울산·광주)에서는 울산(100.0)이 지난달보다 33.4p 급등하며 유일하게 지수가 높아졌다.

울산 지역 기업의 실적 개선에 따른 임금 상승과 성과 상여금 확대, 한미 간 관세 불확실성 해소에 따른 지역 소비 심리 상승 등이 복합적으로 작용하며 시장에 긍정적인 영향을 준 것으로 보인다.

반면 같은 기간 광주(53.8)는 21.2p, 대구(68.1)는 12.8p 떨어졌다. 부산(80.0)은 8.8p, 대전(91.6)은 8.4p 지수가 감소했다. 도 지역에서는 충북(62.5→71.4)과 경남(92.8→100.0)은 상승했지만, 충남(90.0→66.6)·강원(75.0→62.5)·경북(91.6→80.0)·제주(60.0→58.3)는 지수가 떨어졌다. 전북(87.5)과 전남(66.6)의 지수는 지난달과 동일했다.

아울러 11월 수분양자의 전국 아파트 입주율은 65.9%로, 10월 대비 1.9%p 증가했다.

수도권(81.4%)과 5대광역시(58.2)는 각각 4.5%p, 1.7%p 떨어졌지만 기타지역(65.8%)은 6.9%p 증가했다.

미입주 사유는 잔금대출 미확보와 기존주택 매각 지연(각 30.4%), 세입자 미확보(21.7%), 분양권 매도 지연(8.7%) 등의 순으로 나타났다.

주산연은 “연말에 신규 주택담보대출 접수를 중단하는 은행이 증가할 가능성이 커 새 아파트 입주 여건에 어려움이 가중될 우려가 있다”고 덧붙였다.