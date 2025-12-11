자립준비청년에게 총 2천여만원 지원

[헤럴드경제=김희량 기자] 포니정재단은 11일 서울 종로구 포니정재단빌딩에서 제5기 포니정 발돋움장학생에 대한 장학증서 수여식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 정몽규 포니정재단 이사장을 비롯한 재단 이사진, 발돋움장학 운영을 담당하는 사회복지법인 아이들과미래재단 이훈규 이사장과 관계자, 5기 장학생을 포함해 총 30여명이 참석했다.

정몽규 이사장은 수여식에서 “더 나은 미래를 향한 희망을 꿈꾸는 여러분을 응원한다”면서 제5기 포니정 발돋움장학생을 격려했다. 장학생 대표 신보성 장학생은 답사에서 “꿈을 포기해야 할까 고민하던 때 발돋움 장학생 모집공고를 보게 되었고 간절한 마음으로 도전한 끝에 지금 이 자리에 있다”면서 “앞으로 누군가에게 용기와 기회를 건네는 사람이 되고 싶다”는 포부를 밝혔다.

‘포니정 발돋움장학’ 프로그램은 포니정재단이 취업이나 창업을 희망하는 자립준비청년을 대상으로 지난 2021년부터 운영 중인 장학사업이다. 만18~29세의 자립준비청년을 선발해 2년간 직업훈련비 1,200만 원과 생활비 960만 원 등 최대 2410만원을 지원한다.

포니정재단은 발돋움장학생이 더욱 안정적인 환경에서 직업훈련에 전념할 수 있도록 실손보험금과 취업축하금, 자격증 성취수당과 노트북 또는 태블릿PC 1대 등을 지원하고 있다. 의료, 주거, 법률 등 위기 상황 발생 시 별도의 긴급 지원도 하고 있다. 이와 함께 온라인 외국어교육 전문기업 시원스쿨이 발돋움장학의 운영 취지에 공감해 장학생에게 일부 영어강의에 대한 무료 수강권을 제공하고 있다.

제5기 포니정 발돋움장학생은 지난 9월 포니정재단과 아이들과미래재단이 함께 지원자를 모집해 최종 선발했다.

한편 포니정재단은 지난 2005년 우리나라 자동차 산업을 선도한 고(故) 정세영 HDC그룹(전 현대산업개발) 명예회장의 도전정신과 인재중시 철학을 이어가기 위해 설립됐다. 포니정재단은 고인의 유지에 따라 국내·외 장학사업과 학술지원사업을 활발히 펼쳐가고 있다.