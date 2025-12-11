[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(이하 SBA, 대표이사 김현우)이 국무조정실·행정안전부·인사혁신처가 공동으로 주관하는 2025 적극행정 우수사례 경진대회에서 최우수상 ‘국무총리상’을 수상했다.

이번 수상에서 SBA는 전국 88개 공공기관 중 2위를 달성함으로써 적극행정 선도 공공기관으로서의 그 가치와 위상을 대외적으로 인정받았다.

‘2025 적극행정 우수사례 경진대회’는 중앙정부, 지방정부, 공공기관의 적극행정 우수사례를 발굴하고 확산함으로써 그 성과를 국민들에게 알리기 위해 매년 개최된다. 올 해는 중앙·지방정부와 중앙공공기관·지방공공기관 총 4개 부문에서 343개 기관으로부터 649개의 사례가 발굴되었고 이 중 18건이 예선 심사를 거쳐 본선에 진출했다.

올해 적극행정 우수사례 경진대회에서 SBA는 지방공공기관 부문에서 ‘스타트업과의 CSR 동행, 침수피해 예방으로 서울시민의 안전을 지켜내다’ 사례를 통해 최우수상(국무총리상)을 수상했다.

해당 사례를 통해 SBA는 서울시 관내 상습 침수구간에 도시 침수 문제를 근본적으로 에방하기 위해 관련 혁신적 기술을 보유한 스타트업 기업의 A형 배수장치 제품을 송파구청에 후원할 수 있도록 사회적 책임을 이끌어냈다.

또 직접 설치 현장에 나가 기존 이물질 제거 작업 및 신규 배수장치 설치작업에 투입되는 등 적극적인 노력을 수행한 끝에 올 여름 장마철 해당 후원제품이 설치된 지역 전역에서는 침수 피해 0건을 기록함으로써 서울시민의 안전을 확보하는데 크게 공헌함으로써 전문가와 국민들로부터 그 성과를 높게 평가 받은 적극행정 우수사례이다.

SBA 적극행정 우수사례는 선제적이고 근본적인 해결책을 제시함으로써 반복되는 침수피해를 해결하여 사회적 가치를 인정받았을 뿐만 아니라, 기업이 사회적 문제를 해결함으로써 경제적 성과도 함께 창출할 수 있었던 CSV(공유가치 창출) 사례로서도 그 가치를 인정 받았다.

이번 후원사업을 통해 SBA는 침수피해를 근본적으로 예방함으로써 후원기업과 함께 사회적 가치를 창출하였고, 기업은 본업과도 직결됨으로써 제품의 효과를 입증하여 B2G 판로개척의 기회를 얻어 경제적 가치를 동시에 창출할 수 있었다.

기업의 단순한 CSR(사회적 책임) 실현을 넘어 사회공헌 활동을 사회문제 해결과 연계해 기업의 성장까지 촉진하는 ESG가 지향하는 고도화된 사회적 책임 모델이 구현되었으며, SBA는 본 사례를 계기로 CSV(사회적 가치와 기업의 경제적 가치 동시 창출) 활동을 추진해 기관의 ESG 경영 경쟁력을 한층 강화할 수 있었다.

이번 수상은 서울의 중소기업과 스타트업을 육송하는 기관으로서 기업의 판로개척과 사회적 책임을 동시에 실천하여 우수한 성과를 달성한 사례임에 따라, 공공기관으로서 적극행정을 수행한 점이 높은 권위위 국무총리상으로 이어질 수 있었다.

서울경제진흥원은 앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 사회적 가치를 지속적으로 발굴하고, 기업에는 지속가능한 성장 지원을 이어가며, 서울시 약자동행 정책 실현과 ESG 경쟁력 제고를 함께 이어갈 것이다.

김현우 서울경제진흥원 대표이사는 “이번 수상은 단순한 사회공헌 사업을 넘어, 사회적 가치와 경제적 가치 모두를 창출한 기관을 대표하는 이상적인 사회공헌 사업”이라며 “앞으로도 서울을 대표하는 공공기관으로서, 이와 같은 사회적 책임을 이끌어내는 적극행정 우수사례를 끊임없이 발굴하고, 약자와의 동행 정책 실현에 부응하며 기관의 ESG 경쟁력을 제고해 나가겠다”고 밝혔다.