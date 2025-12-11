도봉구청
도봉구청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 도봉구 <4급 승진예정자>▲행정지원과 이영종

<5급 승진예정자>▲세무관리과 김도연 ▲청년미래과 정희연 ▲문화체육과 임연희 ▲어르신장애인과 이민정 ▲가족정책과 김은지 ▲교통행정과 백순천 ▲가로관리과 오명관


