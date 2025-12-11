‘리더십 A’ 등급 2년 연속 달성

LG유플러스 용산 사옥 [LG유플러스 제공]
LG유플러스의 기후변화 대응 노력이 글로벌 기관에서도 좋은 평가를 받고 있다.

LG유플러스는 2025년 CDP(탄소정보공개프로젝트) 기후변화 대응 부문 평가에서 2년 연속으로 최고 등급인 ‘리더십 A’를 획득했다고 11일 밝혔다.

CDP는 매년 전 세계 주요 기업의 기후변화 대응전략과 온실가스 감축 활동을 점검하는 글로벌 평가 기관이다. 기업의 환경 관련 경영정보 분석 보고서를 발간해 전 세계 금융기관의 ESG(환경·사회·지배구조) 기업 평가와 투자를 지원한다.

구체적으로 세계 2만4000여개 기업의 기후변화 대응 노력과 온실가스 배출량 정보, 감축 성과 등 환경 관련 경영정보를 수집해, 거버넌스·리스크·관리 등 5가지 평가 영역에 따라 분석 및 평가하고 있다.

LG유플러스는 ▷기후변화 관련 위험 및 기회 분석 고도화 ▷기후변화 대응 체계 구축 ▷자가 태양광 발전 도입 ▷탄소 중립 목표 고도화 등 차별화된 탄소 중립 추진 활동으로 높은 평가를 받았다. 박혜림 기자


