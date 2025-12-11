‘리더십 A’ 등급 2년 연속 달성

LG유플러스의 기후변화 대응 노력이 글로벌 기관에서도 좋은 평가를 받고 있다.

LG유플러스는 2025년 CDP(탄소정보공개프로젝트) 기후변화 대응 부문 평가에서 2년 연속으로 최고 등급인 ‘리더십 A’를 획득했다고 11일 밝혔다.

CDP는 매년 전 세계 주요 기업의 기후변화 대응전략과 온실가스 감축 활동을 점검하는 글로벌 평가 기관이다. 기업의 환경 관련 경영정보 분석 보고서를 발간해 전 세계 금융기관의 ESG(환경·사회·지배구조) 기업 평가와 투자를 지원한다.

구체적으로 세계 2만4000여개 기업의 기후변화 대응 노력과 온실가스 배출량 정보, 감축 성과 등 환경 관련 경영정보를 수집해, 거버넌스·리스크·관리 등 5가지 평가 영역에 따라 분석 및 평가하고 있다.

LG유플러스는 ▷기후변화 관련 위험 및 기회 분석 고도화 ▷기후변화 대응 체계 구축 ▷자가 태양광 발전 도입 ▷탄소 중립 목표 고도화 등 차별화된 탄소 중립 추진 활동으로 높은 평가를 받았다. 박혜림 기자