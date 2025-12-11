[헤럴드경제=이원율 기자]대통령 첫 임기 당시 중남미와 아프리카 일부 국가를 향해 “거지소굴(shithole)”이라고 비하 발언을 한 도널드 트럼프 미국 대통령이 그런 말을 하지 않았다고 줄곧 부인하다 거의 8년 만에 이를 시인했다고 미국 일간 워싱턴포스트(WP)가 10일(현지시간) 보도했다.

WP에 따르면 트럼프 대통령은 전날 밤 펜실베이니아주 마운트포코노에서 경제정책 연설에 나서며 2018년 백악관 회의에서 문제의 말을 한 전후 상황을 태연히 밝혔다.

연설 중 그는 고위험 집단이라고 본 19개국 출신자들의 미국 이민을 중단시켰다며 이들 국가 중에는 “아프가니스탄, 아이티, 소말리아, 그리고 많은 나라 등 생지옥(hellhole)이 포함돼 있다”고 했다.

이런 가운데 청중 중 한 사람이 “거지소굴 나라들”이라고 외쳤다.

트럼프 대통령은 이에 “나는 거지소굴이라고 말하지 않았다. 당신이 했다”고 했다. 이어 2018년 백악관의 대통령 집무실에서 열린 비공개 회의 당시 상황을 돌아봤다.

그는 당시 회의 참석자들이 “이건 완전히 오프 더 레코드로 합니다”라고 한 후 회의가 시작됐다고 했다.

그는 “그래서 나는 ‘왜 우리는 거지소굴 나라들에서 온 사람들만 받는가. 노르웨이나 스웨덴 같은 나라에서 온 사람들을 받으면 안 되느냐’고 했다”고 했다.

트럼프 대통령은 이어 “그런데도 우리는 항상 소말리아로부터 온 사람들만 받는다”며 이런 나라들이 “X판인 곳들(places that are a disaster)이며 지저분하고 더럽고 구역질나고 범죄 투성이”라고 자신이 말했다고 했다.

지난 2018년 1월11일에 열린 회의 중 트럼프 대통령이 ‘거지소굴’ 발언을 했다는 사실은 다음날 WP 단독 보도로 전해졌다. 당시 트럼프 대통령은 “사용된 말이 아니다”라며 “비하 발언은 전혀 하지 않았다”고 했었다.

트럼프 대통령은 이 건을 언론에 확인시켜준 당시 민주당 딕 더빈(일리노이)상원의원에게 “사실을 호도했다”며 “이야기를 완전히 잘못 전달했다. 신뢰가 없을 때는 협상은 이뤄질 수 없다”고 비판하기도 했다.