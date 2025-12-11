[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 조세호의 조직폭력배 연루설을 제기한 폭로자가 의문의 사진을 공개했다.

10일 범죄 제보 채널 운영자 A씨는 자신의 SNS를 통해 “최근 제가 공개한 내용들로 인해 많은 관심과 논란이 발생하고 있다”며 장문의 글과 함께 한장의 사진을 올렸다.

공개된 사진은 블러 처리돼 정확한 식별은 어렵지만 남성과 여성이 앉아 있다.

A씨는 이들이 누구인지를 언급하지 않았지만 조세호 부부로 추정된다.

A씨는 “내가 밝히고자 했던 목적은 처음부터 끝까지 단 하나였다. 불법도박 문제와 그로 인한 피해를 알리고 바로잡고자 하는 것”이라며 “그 과정에서 확인된 사실을 근거로 문제를 제기했다. 난 그 누구에게도 금전적 요구를 한 적이 없고, 금전적 제안이나 댓가성 행위에 관여한 적이 단 한 번도 없다”고 주장했다.

그는 “최근 조세호씨 및 소속사 관계자들이 나를 향해 법적 대응을 언급한 상황을 확인했다. 어떠한 법적 조치도 피하지 않을 것이며, 사실과 다른 주장은 법적 절차를 통해 명확히 밝히겠다. 특정 개인을 음해하거나 공격하기 위해 움직인 것이 아니”라며 “앞으로 불필요한 추가 폭로나 조세호씨 발언은 하지 않겠다. 다만, 내가 제기한 내용 관련 사실과 다른 주장이 반복되거나 일방적인 법적대응만을 언급한다면, 언제든지 증빙 가능한 사실에 근거해 대응할 것”이라고 했다.

최근 A씨는 조세호가 불법도박 사이트를 운영하는 조직폭력배 최모씨와 친분있다고 주장했다.

이에 소속사 A2Z엔터테인먼트는 “지인 사이일 뿐이다. ‘최씨로부터 금품이나 고가 선물을 수수했다’는 의혹은 사실무근이다. 법적대응을 검토 중”이라고 밝혔으나, 그 여파로 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 KBS 2TV ‘1박 2일’에서 하차했다.

소속사는 “조세호는 의혹이 제기된 조직 폭력배의 사업과 일체 무관하다”며 “또 사업 홍보를 목적으로 그로부터 금품을 수수했다는 주장 역시 명백히 사실이 아니다”라며 “조세호와 본 소속사는 이번 사안에 대해 보다 엄중하게 대응하려고 한다. 오해를 해소하고, 실추된 이미지를 회복하기 위한 법적 대응은 향후 보다 더 신속하고 강경하게 진행해 갈 예정”이라고 밝혔다.