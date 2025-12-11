“30년 정치인생 금품수수 사건 이름 올린적 없어” “한학자 통일교 총재 만난 적 없고 일체 면식 없다” “근거 없는 낭설로 명예 훼손한 언론에 민형사상 책임”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정동영 통일부 장관은 11일 통일교 금품 관련 사건 연루 의혹에 “윤영호 씨를 야인 시절 단 한 번 만났다”며 “통일교 한학자 총재는 만난 적이 없고 일체 면식이 없다”고 반박했다.

또한 “30년 정치 인생에서 단 한 차례도 금품 관련한 사건에 이름이 오르내린 적이 없다”면서 관련 내용을 전면 부인했다.

정 장관은 이날 ‘통일교 윤영호 씨 접촉에 관한 설명’이라는 입장문을 내고 윤영호 전 통일교 세계본부장과 만남에 대해 “야인 시절 단 한 번 만난 적이 있다”면서 “당시 국회의원이나 공직에 있지 않았다”고 강조했다.

정 장관은 “2021년 9월30일 오후 3시경 경기도 가평 천정궁 통일교 본부에서 윤 전 본부장과 처음 만나 차담을 가졌다”면서 “평화통일지도자 전북협의회 회장이자 전 전북도의회 의장인 고교동창 김희수 씨 등 친구 7-8명과 함께 승합차로 강원도 여행을 다녀오던 중 동행자의 제안으로 가평 본부를 잠시 방문했다”고 설명했다.

정 장관은 이 때 처음 윤 전 본부장을 만났으며, 별다른 이야기를 하지 않았다는 입장이다. 그는 “일행이 천정궁을 구경하는 동안 통일교 관계자의 안내로 천정궁 커피숍에서 윤 전 본부장과 관계자까지 3명이 앉아 10분가량 차를 마시며 통상적인 통일 관련 이야기를 나눴다”고 했다.

정 장관은 차담 후 바로 일행과 다시 만나 고향인 전주로 돌아왔다고 덧붙였다. 이어 그는 “당시 윤 전 본부장을 처음 만났으며, 그 뒤 연락을 주고받거나 만난 사실이 전혀 없다”고 말했다.

그러면서 한 총재와는 만나지도, 일체 면식이 있지도 않고 거듭 강조했다.

정 장관은 “30년 정치 인생에서 단 한 차례도 금품 관련한 사건에 이름이 오르내린 적이 없는 바, 이를 오래도록 긍지로 여겨 왔다”면서 “근거 없는 낭설로 명예를 훼손한 일부 언론에 대해 민형사상 책임을 물을 것”이라고 했다.

이날 통일부도 “장관 관련 의혹은 윤영호를 한 번 만난것 외에 전혀 근거 없는 허위 낭설”이라고 입장을 냈다.

다만 이날 정 장관은 거취와 관련한 내용을 별도로 언급하진 않았다.

앞서 전재수 해양수산부 장관은 통일교 금품 수수 의혹을 전면 부인하면서도 “해수부와 이재명 정부가 흔들려선 안 된다”며 사의를 표명했다. 전 장관은 이날 오전 미국에서 귀국해 “허위 사실에 근거한 일이지만, 하지만 흔들림 없이 일할 수 있도록 제가 해수부 장관직을 내려놓는 것이 온당하지 않을까 생각한다”며 이같이 말했다. 그는 이어 “불법적인 금품수수는 단연코 없었다”며 “추후 수사 형태이든 제가 여러 가지 것들 종합해 국민들께 말씀드리거나, 기자간담회를 통해 밝혀질 것”이라고 강조했다.