[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회는 상호금융권 최초로 ‘AI전략부’를 신설하고, 인공지능(AI)을 활용한 생산적 금융 대전환을 본격 추진한다고 11일 밝혔다.

먼저 AI전략부 신설을 통해 인공지능 전환(AX), 생산적 금융 경쟁력 강화, AI 생태계 조성이라는 3대 목표를 체계적으로 추진한다. 급변하는 금융 환경 속에서 AI 기반 혁신을 가속화하고, 미래 금융 경쟁력 확보를 위한 전략적 결단에서 추진됐다.

AI전략부는 새마을금고 AI 전환의 컨트롤타워 역할을 하게 되며 AI 인프라와 플랫폼 구축, AI 기반 서류 문자인식(AI-OCR), AI 개발 지원 플랫폼 구축(코딩 지원), 업무지식 질의응답 챗봇 등을 핵심으로 하는 전사적 AI 전환 체계를 마련한다.

특히 AI 기술을 회원과 지역사회에 실질적 가치를 제공하는 ‘생산적 금융’의 핵심 인프라로 활용할 방침이다. 지역 맞춤형 금융서비스 고도화, 취약계층 금융접근성 향상 등 사회적 가치 실현에 AI를 적극 활용한다.

새마을금고중앙회 관계자는 “AI 전환을 본격화하고 AI 기반 고객중심의 금융서비스를 강화하여, 새마을금고가 상호금융권 AI 전환을 주도할 수 있도록 AI 전담조직을 확대하고 고객과 지역사회에 더 큰 가치를 제공하는 계기를 마련하겠다”라고 말했다.