예년보다 일주일 앞당겨 눈놀이터 오픈 눈 미끄럼틀, 눈싸움 과녁 등 콘텐츠 다양

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 오는 12일부터 눈썰매장 ‘스노우 버스터’를 순차 가동한다고 11일 밝혔다.

스노우 버스터에는 눈썰매뿐만 아니라 스노우 플레이 그라운드, 스노우 야드 등 다양한 눈놀이터가 마련됐다. 에버랜드는 고객들이 더 빨리 눈놀이를 즐길 수 있도록 스노우 버스터 오픈 일정을 예년보다 약 일주일 가량 앞당겼다.

눈썰매장 레이싱 코스와 스노우 야드가 12일 개장하고, 19일에는 스노우 플레이 그라운드가 추가 오픈 예정이다. 200m 길이의 눈썰매장 익스프레스 코스는 기상 상황에 따라 다음달 초 가동을 계획하고 있다.

레이싱 코스에서는 높은 경사에서 설원을 빠르게 질주하며 눈썰매 경주를 펼칠 수 있다. 익스프레스 코스에서는 가족, 친구, 연인 등 최대 4명이 거대한 원형튜브로 타고 내려올 수 있다.

스노우 플레이 그라운드는 지난해 큰 인기를 모았던 스노우 트랙을 확장해 새롭게 조성했다. 더욱 넓어진 공간에서 레인을 따라 나무 썰매를 탈 수 있다.

눈 덮인 평지에서 아이들과 놀 수 있는 스노우 야드도 마련돼 눈사람과 눈오리를 만들거나 미니썰매를 탈 수 있다.

방문객들은 알파인 빌리지 입구에 있는 ‘핫푸드 스트리트’에서 겨울 간식과 음료, 식사 메뉴들을 맛볼 수 있다. 신상 굿즈 ‘베이글 위시 베어’로 꾸며진 베이글 위시 라운지에서는 인증샷을 남길 수 있다.

스노우 버스터는 에버랜드 이용객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다. 모든 코스에 자동 출발대, 튜브 이송대(리프트), 눈 턱으로 만든 전용 레인, 충격방지용 에어바운스 등이 마련돼 안전한 눈썰매 체험이 가능하다.

한편, ‘오즈의 마법사’ 테마로 겨울축제가 한창인 에버랜드에서는 스노우 액티비티 뿐만 아니라 다양한 겨울 시즌 콘텐츠를 즐길 수 있다.

알파인 빌리지에 마련된 ‘마녀의 서프라이즈 박스’에서는 선물상자 안처럼 꾸며진 공간에서 360도 회전 카메라를 이용해 이색 영상을 찍을 수 있다. ‘스노우 오즈 포토월’에서는 레니와 친구들 캐릭터를 배경으로 특별한 순간을 기록할 수 있다.

연말까지 매일 밤 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼’도 펼쳐진다.