한국車기자협, WHE 조직위 공동 주관 베스트 프로덕트 미디어 어워드서 ‘베스트 픽’ 수상

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국자동차기자협회는 World Hydrogen Expo 2025(이하 WHE 2025) 조직위원회와 공동 주관해 진행한 WHE 2025‘베스트 프로덕트 미디어 어워드’ 결과를 11일 발표했다.

베스트 프로덕트 미디어 어워드는 한국자동차기자협회 소속 매체의 기자들이 지난 4일부터 7일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 세계 최대 규모의 수소산업 전문 전시회 ‘WHE 2025’를 방문, 전체 출품 제품·기술을 직접 확인하고, 관객호응도와 시장잠재력, 기술혁신성 등을 고려해 투표 후 우수제품을 선정했다.

그 결과 대상인 ▷베스트 픽은 HD현대인프라코어의 수소엔진 ‘HX12’와 ‘HX22’, 최우수상인 ▷엑설런트 픽은 현대자동차그룹의 ‘이동형 수소 충전소’, 에이피그린의 ‘분산형 저전력 수소생산 시스템’, 케이엠씨피의 ‘수소연료전지 추진 보트가 각각 선정됐다.

베스트 픽에 선정된 HD현대인프라코어의 수소엔진 중 ‘HX12’는 11ℓ급 차량용·발전용 수소엔진으로 지난해에 이어 다시 이름을 올렸으며, 내년 양산을 목표로 하고 있다.

WHE 2025에서 첫 공개된 ‘HX22’는 세계 최대 규모의 22ℓ급 수소 엔진으로, V형 12기통 구조로 최대 출력 600㎾(816마력), 연속 출력 477㎾(649마력)의 성능을 확보해 약 200가구의 연간 전력 수요를 충족할 수 있다.

엑설런트 픽에 선정된 현대차그룹의 ‘이동형 수소 충전소’는 트럭 또는 대형 트레일러에 수소압축기·저장용기·냉각기·충전기 등 수소 충전 핵심 설비를 탑재한 형태로, 700bar 고압 충전이 가능한 신형 충전소다.

이어 에이피그린의 ‘분산형 저전력 수소생산 시스템’과 케이엠씨피의 ‘수소연료전지 추진 보트’가 엑설런트 픽에 함께 선정됐다.

분산형 저전력 수소생산 시스템은 컨테이너 일체형 구조로 만들어진 촉매 부분산화(C-POX) 기반 무수 수소생산·발전 모듈이다. LNG, 바이오가스 등으로 수소를 생산하고 통합형 연료전지(PEMFC)로 전력을 만든다.

수소연료전지 추진 보트는 95㎾ 수소연료전지와 100㎾ 배터리 기반의 하이브리드 추진 시스템을 탑재해 총 180kW의 추진력을 낸다. 최대 속도 20노트로 60㎞까지 항해할 수 있으며, 700bar 수소탱크(6.2㎏)로 기존 수소충전소에서 충전할 수 있다.

강남훈 WHE 2025 조직위원회 위원장은 “WHE 2025에서도 글로벌 수소 산업의 최첨단 기술이 대거 소개되며 높은 관심을 받았다”며 “베스트 프로덕트 미디어 어워드를 통해 주목받는 혁신 기술이 더욱 빠르게 산업 전반에 확산되길 기대하며, 조직위는 앞으로도 글로벌 파트너십과 기술 교류를 확대해 수소 생태계의 성장을 지원하겠다”고 말했다.

한편, 이번 ‘WHE 2025’는 전 세계 26개국, 279개 기업 및 기관이 참가한 가운데, 4일간 2만5000여 명이 방문하며 막을 내렸다. 전시뿐만 아니라 컨퍼런스, H2 비즈니스 파트너십 페어, 수소 토크 콘서트 등 다양한 프로그램을 함께 진행하며 글로벌 수소산업 플랫폼으로의 역할을 수행했다.