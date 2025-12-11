미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준) 건물. [로이터]
[헤럴드경제=김영철 기자] 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 10일(현지시간) 기준금리를 0.25%포인트 인하했다.

연준은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 뒤 기준금리를 기존 3.75∼4.00%에서 3.50∼3.75%로 내리기로 결정했다고 밝혔다.

올해 세번째이자 3연속 금리 인하다.


