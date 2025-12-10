[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본에서 식당을 운영하는 중국인 식당 업주가 수산시장에서 폐기된 생선 뼈를 몰래 훔쳐 식당 메뉴로 사용하다 적발돼 현지 경찰에 체포됐다.

9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 지난달 28일 일본 경찰은 중국 국적의 A(66·여) 씨를 절도 및 불법 침입 혐의로 입건했다.

A씨는 지난달 21일 도쿄 도요스 시장의 수산 도매 건물에 침입해 210엔(약 2000원) 상당의 참치 등심과 뼈 등 폐기물 30㎏을 훔친 혐의를 받고 있다.

도쿄 경찰이 공개한 CCTV에는 A씨가 생선 뼈 매입 업체의 집하장에 자전거를 타고 도착하는 모습이 포착됐다.

A씨는 같은 달 22일과 26일에도 비슷한 범행을 반복해서 저질렀고 이를 목격한 시장 직원들의 신고로 결국 체포됐다.

조사 결과 A씨 부부는 시장에서 약 1.5㎞ 떨어진 곳에서 생선회와 해산물 요리를 판매하는 중국 식당을 운영하고 있었다. 지역 주민들에 따르면 해당 식당은 저렴한 가격과 푸짐한 양으로 인기있는 곳이었다.

A씨는 재료를 구하기 위해 시장을 자주 방문했고 시장 상점들이 생선 뼈를 어디에 보관하는지 알고 있었던 것으로 알려졌다.

그가 가져간 생선 뼈는 원래 양식어 사료로 가공되는 폐기물이며 시장 측은 “식용으로 관리되지 않은 물품”이라고 설명했다. 그러나 A씨는 훔친 생선 뼈를 미트볼로 만들어 직접 먹기도 했으며 일부는 손님들에게 구워 제공하기도 한 것으로 확인됐다.

A씨는 경찰 조사에서 “폐기 처리되는 뼈인데 요리하면 먹을 수 있을 것 같았다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

사건이 알려지자 일본과 중국 누리꾼들 사이에서 논란이 일었다.

현지 누리꾼들은 “절도도 문제지만 그걸 사람들에게 먹인 게 더 큰 문제다”, “30㎏에 210엔이면 그냥 업체에 정식으로 사게 해달라고 부탁했으면 됐을 일”등의 반응을 보였다.

중국 누리꾼들 역시 절도 행위에 대해 비판하면서도 “과거 가난했던 세대에게는 버려진 물건을 아까워하는 문화적 배경이 있다”는 일부 의견도 나왔다.

한편 A씨의 일본 체류 기간은 알려지지 않았으며 유죄가 확정되면 일본 체류 자격을 잃을 가능성도 있다고 SCMP는 전했다.