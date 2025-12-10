[헤럴드경제=함영훈 기자] 동계올림픽이 열린 나가노현에 있는 가루이자와 프린스 호텔은 오는 2026년 3월 29일까지 일정으로 겨울 한정 ‘나이트 사파리 투어’를 운영하고 있다는 소식을 10일 한국민에게 전했다.

겨울밤이 깊어질수록 더욱 생생해지는 숲속 야생동물의 움직임을 가까이에서 관찰할 수 있는 프로그램으로, 가루이자와 특유의 청정 자연을 가장 직접적이고 특별하게 체험할 수 있는 것이 특징이다.

가루이자와는 사계절 내내 자연이 풍부한 지역이지만, 특히 겨울에는 다양한 야생동물이 고요한 숲속을 오가며 독특한 생태를 보여준다. 투어는 이러한 겨울 생태를 실제로 확인하기 위해 마련된 프로그램으로, 참가자는 “혹독한 겨울 속에서 야생동물이 어떻게 살아가는지”를 눈앞에서 관찰할 수 있다. 투어 코스는 인공 조명이 전혀 없는 개방 구간을 중심으로 구성돼 있으며, 맑은 날에는 흔들림 없는 별빛이 하늘을 가득 채워 겨울 숲의 분위기를 한층 더 깊게 만든다.

참가자는 특수 조명이 장착된 사파리 차량을 타고 이동하며 야생동물의 이동 흔적을 따라가게 된다. 동물이 발견될 경우에는 차량에서 내려 가까운 거리에서 관찰하는 것도 가능하다. 자연과의 거리가 짧아지는 만큼, 눈 위에 남겨진 발자국의 방향, 나뭇가지 사이로 움직이는 실루엣 등 겨울 숲의 다양한 표정을 섬세하게 느낄 수 있다.

투어는 20년 이상 가루이자와 생태 보호를 이어온 전문 가이드가 직접 안내한다. 단순한 관찰에 그치지 않고, 지역 생태계가 형성된 배경, 겨울철 동물의 생활 방식, 숲이 지닌 자연사적 의미 등을 이야기 형식으로 풀어내며 이해도를 높인다. 올해는 별 관측 프로그램과 투어 종료 후 호텔 디너가 포함된 ‘프리미엄 투어’가 처음 공개돼 더욱 깊이 있는 자연 경험을 제공한다.

프로그램은 스탠다드와 프리미엄 두 가지로 운영되며, 하루 한 팀(2~6명)만 참여할 수 있어 가족 단위나 프라이빗 여행객에게 적합하다. 스탠다드 투어는 오후 6시 30분부터 8시까지 약 1시간 30분 동안 진행되며, 프리미엄 투어는 오후 6시부터 8시까지 약 2시간 동안 진행된다. 집결은 가루이자와 아사마 프린스 호텔 로비에서 이뤄지며, 예약 및 문의는 호텔 대표번호 (0267-48- 0001)를 통해 가능하다.

악천후 시 프로그램은 취소되거나 대체 프로그램으로 변경될 수 있으며, 결정 사항은 행사 당일 오후 5시까지 안내된다. 투어 전후에는 아사마 프린스 호텔 1층 레스토랑 ‘다이닝 블룸’에서 겨울 시즌 메뉴도 이용할 수 있다.