하이라이프 체험..공중보행교,조류공원 관광청-코런스웻 배우,색다른여행 공유

[헤럴드경제=함영훈 기자] 할리우드 배우 데이비드 코런스웻(David Corenswet)이 영화 촬영장을 잠시 떠나 첫 싱가포르 방문에 나섰다.

그는 싱가포르 높은 곳만을 찾아 속시원해지는 뷰, 하늘을 향해 가는 스릴, 즉 ‘고공여행’의 특별한 감흥을 맛보았다.

싱가포르관광청은 데이비드 코런스웻과 협업하여 새로운 영상을 10일 공개했다. 그는 지난 7월에 개봉한 영화 <슈퍼맨>과 2027년 개봉 예정인 속편 <맨 오브 투모로우(Man of Tomorrow)>의 주연으로 잘 알려져 있다.

코런스웻은 실내 스카이다이빙 세계 챔피언 카이 미네지마-리(Kai Minejima-Lee)와 함께 ‘아이플라이 싱가포르(iFly Singapore)’의 거대한 윈드 터널을 가르며 하늘을 나는 경험부터, 현지 주민들과 반려동물과 함께 ‘헨더슨 웨이브(Henderson Waves)’의 굽이진 산책로를 따라 올라가며 발 아래 펼쳐지는 싱가포르의 ‘어반 정글’ 전경을 감상하는 여정까지, 다양한 고공 체험을 생생하게 전한다.

이어 코런스웻은 아시아 최대 규모의 조류 공원 중 하나인 ‘버드 파라다이스(Bird Paradise)’를 방문해 무지갯빛 로리 앵무새와 공원의 인기 스타인 오리엔탈 흰뺨큰뿔새 ‘샐리(Sally)’ 등 하늘을 누비는 또 다른 주역들과 반가운 인사를 나눴다.

가슴 뛰는 짜릿함과 따뜻한 교감을 마치고, 그는 ‘만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리(Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree)’의 숲속 높은 곳에 자리한 객실에서 반짝이는 어퍼 셀레타 저수지(Upper Seletar Reservoir)의 평온함 속에 잠기며 싱가포르의 또 다른 매력을 발견했다고 한다.

데이비드 코런스웻은 이번 싱가포르 방문에 대해 “그랑프리 서킷의 굉음도 강렬했지만, 진짜 열기는 도심 곳곳을 가득 메운 팬들의 응원에서 나왔다. 싱가포르 전역은 물론, 전 세계에서 온 여행객들까지 모두 이 축제를 함께 즐기는 느낌이었다”며, “야간 레이스뿐만 아니라 실내 스카이다이빙에도 도전했는데, 세계 챔피언이 주변을 가볍게 선회하는 모습을 보니 금세 겸손해졌다. 불과 한 시간 뒤에는 숲 위 산책로를 걸으며 울창한 녹음 사이로 빽빽한 마천루를 내려다보고, 나아가 흰뺨큰뿔새와 친구가 되는 경험도 했다. 싱가포르는 도시의 역동성과 자연의 야생미가 공존하는 특별한 곳으로, 직접 경험해 볼 가치가 충분하다”고 소감을 밝혔다.

싱가포르는 도시 규모가 콤팩트하다. 여행객들이 짜릿한 액티비티부터 평온한 자연 및 야생 체험까지 손쉽게 즐길 수 있는 것이 특징이다.

싱가포르관광청 탄 옌 니(Tan Yen Nee) 브랜드 부문 총괄은 “싱가포르가 선사하는 최상의 경험(high life)을 완전히 새로운 시각에서 보여준 데이비드 코런스웻과 협업하게 되어 기쁘다. 이번 협업은 진정성 있는 스토리텔링을 통해 전 세계 여행객들과 더 깊은 유대감을 형성하는 데 중점을 두었다”며, “이번 영상은 MZ세대가 추구하는 독특하고 기억에 남는 경험을 담은 최신 캠페인 ‘We don’t wait for fun’의 정신이 그대로 반영되어 있다. 이번 영상을 통해 전 세계 여행객들이 싱가포르만의 차별화된 매력을 엿보고, 직접 싱가포르를 방문해 즐거움을 발견하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

지난 10월 개최된 ‘2025 포뮬러1(F1) 싱가포르항공 싱가포르 그랑프리’ 기간에 촬영된 이번 영상은 처음 싱가포르를 방문한 데이비드 코런스웻이 마리나 베이 스트리트 서킷뿐 아니라 도시 곳곳의 다채로운 명소와 액티비티를 탐험하는 모습이 담겼다.