[헤럴드경제=함영훈 기자] 삼성물산 리조트부문(사장 송규종)이 운영하는 에버랜드가 오는 12일부터 온 가족이 함께 겨울 판타지 속 야외 액티비티를 신나게 즐길 수 있는 눈썰매장 ‘스노우 버스터’를 순차 가동한다.

알파인 빌리지에 마련된 스노우 버스터에서는 겨울 액티비티의 대명사인 눈썰매 체험장 뿐 만 아니라 스노우 플레이 그라운드, 스노우 야드 등도 있다.

에버랜드는 눈썰매를 기다려온 고객들이 더 빨리 눈빛 레이스를 즐길 수 있도록 올해 스노우 버스터 오픈 일정을 예년보다 약 일주일 가량 앞당겼다.

오는 12일에는 스릴 넘치는 눈썰매장 레이싱 코스와 스노우 야드가 먼저 개장하고, 19일에는 스노우 플레이 그라운드가 추가 오픈할 예정이다. 이어 200m 길이의 눈썰매장 익스프레스 코스는 기상 상황에 따라 내달 초 가동된다.

레이싱 코스에서는 높은 경사에서 설원을 빠르게 질주하며 눈썰매 경주를 펼친다.

최대 4명까지 거대한 원형튜브로 함께 타고 내려오는 익스프레스 코스에서는 가족, 친구, 연인이 서로 마주 보며 비명과 웃음을 터뜨리는 이색적인 눈썰매 체험을 즐긴다.

눈썰매장 앞에 마련된 체험존에서 자유롭게 스노우 액티비티를 경험할 수 있다. 지난해 큰 인기를 모았던 스노우 트랙을 확장해 새롭게 조성한 스노우 플레이 그라운드에서는 눈 미끄럼틀, 바디 슬라이드, 눈싸움 과녁 등 눈 체험 콘텐츠가 가득 꾸며진다.

더욱 넓어진 공간에서 레인을 따라 나무 썰매를 타고 크리스마스 트리와 눈사람 조형물 등을 지난다.

또한 눈 덮인 평지에서 아이들과 놀 수 있는 스노우 야드에선 눈사람과 눈오리를 만들거나 미니썰매를 탄다.

눈 세상에서 신나게 뛰어논 방문객들을 위한 ‘핫푸드 스트리트’와 ‘베이글 위시 라운지’도 알파인 빌리지 입구에 마련된다.

핫푸드 스트리트에서는 군고구마, 붕어빵, 호떡, 계란빵 같은 따끈따끈한 겨울 간식부터 초콜릿 라떼, 애플 유자차 등 음료와 유부꼬치어묵우동, 매콤가래떡볶이 등을 맛볼 수 있다.

스노우 버스터는 에버랜드 이용객이라면 누구나 무료로 이용한다.

한편, 포시즌스 가든은 크리스마스 컨셉의 에메랄드 시티로 변신해 도로시, 양철나무꾼, 허수아비 등 오즈의 마법사 캐릭터별 스토리를 살린 테마존을 선보이며, 연말까지 매일 밤 ‘케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼’도 펼쳐진다. 퍼레이드, 댄스, 포토타임 등도 성탄를 정취를 더욱 짙게한다.