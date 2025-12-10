갯벌에서 나고 자라 단단하고 달큼한 풍미

[헤럴드경제(고흥)=박대성 기자] 전라남도 고흥군 포두면 취도(翠島) 일대 굴 양식장에서 생산되는 굴을 활용한 축제가 처음으로 열린다.

고흥 굴은 해창만 간척지 매립으로 터전이 사라진 굴 양식업자들이 남하해서 취도 일대에서 굴양식을 하는 곳인데, 전국적으로 유명하지는 않지만 지역 사람들은 ‘취도 굴’이라면 알아준다.

고흥군은 내년 1월 3일 오전 11시부터 오후 5시까지 포두면 해창만 오토캠핑장 일대에서 ‘2026 제1회 해창만 고흥 굴 축제’를 처음으로 개최한다고 밝혔다.

이번 축제는 제철인 1월에 고흥 굴을 산지에서 가장 신선하게 맛보고 즐길 수 있도록 기획된 겨울 미식 축제다.

축제의 주제인 ‘바다의 시간, 고흥의 맛’은 얕은 수심과 펄(뻘)·모래가 섞인 해창만 해역에서 자라 단단하고 달큼한 풍미를 지닌 고흥 굴의 고유성을 담고 있다.

해창만은 영양 순환이 활발해 굴의 밀도와 감칠맛이 겨울철 절정에 이르는 지역으로, 이번 축제는 이러한 특징을 오감으로 체감할 수 있도록 미식·체험·공연 프로그램으로 구성됐다.

축제의 핵심 공간인 ▲미식존 ‘바다마루’에서는 고흥 향토 음식인 피굴을 비롯해 굴보쌈·굴국밥·굴전·굴튀김·굴라면 등 10종의 ‘굴 한 상 차림’을 선보인다.

▲스페셜존 ‘굴막포차’에서는 굴구이·굴찜 등 가열 조리 메뉴를 현장에서 즉석 제공해 제철 굴의 풍미를 따뜻하게 즐길 수 있도록 했다.

가족 참여형 프로그램은 ▲체험존 ‘바다놀이터’에서 굴스토리 체험, 소원 굴걸이, 어린이 쿠킹클래스, 해물 바람개비 만들기 등을 운영하며, 고흥굴 마스코트 ‘꾸울이’ 포토존과 스탬프 미션 이벤트를 통해 어린이 방문객의 체험 요소를 확대했다.

▲마켓존에서는 석화·해산물·로컬푸드 등 지역 농수산물을 판매하고, 명절 대비 택배 주문도 가능하다.

▲주무대에서는 무대에서는 셰프 시연, 굴 요리 경연, 굴 까기 대회 등 고흥 굴을 즐겁게 체험할 수 있는 미식 프로그램과 바다 노을을 배경으로 남녀노소 즐길 수 있는 공연이 진행될 예정이다.

고흥군청 해양개발과 관계자는 “제1회 굴 축제를 통해 해창만에서 자란 고흥 굴의 가치를 널리 알리고 고흥을 대표하는 겨울 미식축제로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.